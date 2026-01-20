GESTÄNDNIS IM GEFÄNGNIS-KLO – TOTRASER SOLL POLIZISTENMORD ZUGEGEBEN HABEN

Schockierende Wendung im Fall des getöteten Polizeibeamten in Brandenburg. Der mutmaßliche Todesfahrer soll hinter Gittern ein unfassbares Geständnis abgelegt haben. Mit rücksichtsloser Raserei war der Verdächtige auf der Flucht vor der Polizei unterwegs, als es zu der tödlichen Katastrophe kam. Ermittler gehen davon aus, dass der Mann als Teil einer organisierten Autoschieberbande handelte und am Steuer eines gestohlenen Wagens die Verfolgung absichern sollte. Doch der Einsatz endete in einer Tragödie, die das ganze Land erschütterte.

Bei der waghalsigen Flucht setzte der Fahrer plötzlich zu einem gefährlichen Überholmanöver an. Dabei erfasste er den jungen Oberkommissar, der im Dienst für Recht und Ordnung unterwegs war. Kollegen und Rettungskräfte kämpften verzweifelt um das Leben des Beamten, doch jede Hilfe kam zu spät. Der Polizist starb noch am Unfallort. Für seine Familie, Freunde und Kameraden brach eine Welt zusammen. Wieder einmal zeigte sich, wie gefährlich der Einsatz auf Deutschlands Straßen für Polizisten geworden ist.

Nun sorgt ein angebliches Geständnis für neue Empörung. In der Justizvollzugsanstalt soll der Beschuldigte auf der Toilette offen über die Tat gesprochen haben. Mithäftlinge wollen gehört haben, wie er prahlte und die schrecklichen Ereignisse schilderte. Ob dieses Gefängnisgerede vor Gericht Bestand haben wird, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ermittelt mit Hochdruck weiter. Für viele steht jedoch jetzt schon fest: Wer so rücksichtslos das Leben eines Polizisten auslöscht, muss die volle Härte des Gesetzes spüren.