+++ GETÖTET UND VERSCHWIEGEN! +++Iraker stößt 16-Jährige vor Zug – WIE DER STAAT DIE WAHRHEIT VERHEIMLICHTE!

Was ist in diesem Land nur los? Ein erschütterndes Verbrechen erschüttert Deutschland: Ein Iraker (27) soll ein 16-jähriges Mädchen vor einen einfahrenden Zug gestoßen haben – das junge Leben war sofort ausgelöscht. Doch noch unfassbarer als die Tat selbst ist, was danach geschah: Die Behörden schweigen, Medien berichten nur zögerlich – und interne Protokolle lassen auf einen eiskalten Vertuschungsversuch schließen! Es war gegen 18:45 Uhr auf einem Regionalbahnhof in Süddeutschland. Das Mädchen, auf dem Heimweg von einer Freundin, wartet ahnungslos auf die S-Bahn. Plötzlich nähert sich der Iraker – ohne ersichtlichen Grund – und stößt sie vor den einfahrenden Zug. Zahlreiche Zeugen schreien, versuchen noch, das Schlimmste zu verhindern. Vergebens. Die 16-Jährige wird tödlich erfasst. Laut Polizei ist der Mann mehrfach vorbestraft, darunter wegen Körperverletzung und Bedrohung. Trotzdem: keine Abschiebung. Kein Haftbefehl. Er lebte unbehelligt in einer kommunalen Unterkunft. Noch am selben Abend sperrte die Polizei den Bahnsteig, befragte Zeugen – doch eine Pressemitteilung? Fehlanzeige. Erst zwei Tage später erfährt die Öffentlichkeit überhaupt von der Tat – durch eine kleine Lokalnotiz. Weder Herkunft des Täters noch Tathergang wurden benannt. Auf Nachfrage verweist die Polizei auf „ermittlungstaktische Gründe“. Laut einem geleakten Behördenvermerk wurde explizit darauf hingewiesen, „aus Rücksicht auf die gesellschaftliche Stimmung“ zurückhaltend zu kommunizieren. Eine lokale Pressestelle soll sogar angewiesen worden sein, „ethnische Zuschreibungen zu vermeiden“. Während Familie und Freunde um die getötete Schülerin trauern, wächst bundesweit die Wut. In sozialen Netzwerken verbreiten sich Bilder des Mädchens mit der Überschrift: „SIE MUSSTE STERBEN – WEIL DIE POLITIK WEGSCHAUT!“ Politiker fordern nun lückenlose Aufklärung – doch viele Bürger haben längst das Vertrauen verloren. Ein junges Mädchen tot, ein bekannter Gewalttäter unbehelligt – und eine Öffentlichkeit, die belogen wird? Diese Tat wirft ein grelles Licht auf das, was nicht sein darf: Ein Staat, der schweigt, wenn er sprechen müsste. Die große Frage bleibt: Wie viele dieser Fälle bleiben noch im Dunkeln?