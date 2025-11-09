„GEWALT AUS DER SCHULBANK: KINDER WERDEN ZU TÄTERN“

Wenn der Pausenhof zum Tatort wird

Was früher mit Rangeleien auf dem Schulhof endete, nimmt heute immer häufiger brutale Ausmaße an. Eine neue Studie der Universität Köln und des Landeskriminalamts NRW schlägt Alarm: Die Gewalt unter Kindern nimmt nicht nur zu – sie verändert auch ihre Form. Immer aggressiver, immer skrupelloser, immer jünger. Selbst Grundschüler zeigen mittlerweile ein Verhalten, das noch vor wenigen Jahren undenkbar schien. Lehrer und Eltern berichten von verbalen Attacken, körperlichen Übergriffen und respektlosem Verhalten, das sich tief in den Alltag der Schulen hineingefressen hat.

Psychische Not als Brandbeschleuniger

Die Ursachen dieser Entwicklung sind vielschichtig – doch eines wird immer klarer: Die psychische Belastung junger Menschen ist hoch wie nie. Isolation, familiäre Probleme, digitale Überreizung und Zukunftsangst mischen sich zu einem explosiven Cocktail. Besonders besorgniserregend ist der Trend unter Mädchen. Sie, die früher statistisch kaum in Erscheinung traten, schlagen plötzlich mit alarmierender Wucht zu – auf dem Schulhof, in der Clique, online. Die Gewalt ist kein Einzelfall mehr, sondern breitet sich aus wie ein stilles Fieber, das das Bildungssystem infiziert. Und mit jeder Tat sinkt die Hemmschwelle.

Ein System schaut zu – und versagt

Während die Politik noch nach Erklärungen sucht, fühlen sich viele Lehrer und Sozialarbeiter längst allein gelassen. Hilfsangebote sind rar, Personal fehlt, und oft fehlt auch der Mut, das Problem offen zu benennen. Was bleibt, ist ein diffuses Gefühl der Hilflosigkeit – und die stille Erkenntnis: Hier läuft etwas völlig aus dem Ruder. Die Gewaltbereitschaft unter Kindern ist nicht nur ein Thema für Statistiken, sondern ein drängendes Alarmsignal. Ein ganzes System steht vor dem Kollaps, wenn nicht endlich gehandelt wird. Denn wer heute zusieht, wie Kinder zu Tätern werden, darf sich morgen über verlorene Generationen nicht wundern.