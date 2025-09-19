GEWALT-SCHOCK AUF DEUTSCHLANDS STRAßEN! AUSLÄNDER DOMINIEREN STATISTIK – JUSTIZ SPICHT VON „KLÄRUNGSDELIKTEN“!

Die Lage auf deutschen Straßen spitzt sich dramatisch zu: Die Gewaltkriminalität wird brutaler, hemmungsloser – und immer häufiger von ausländischen Staatsbürgern verübt. Das belegt die aktuelle Kriminalstatistik für das Jahr 2024, die ein düsteres Bild zeichnet: Besonders in Großstädten ist ein rasanter Anstieg von Gewalttaten zu beobachten, der nicht nur Sicherheitsbehörden, sondern auch Justiz und Politik alarmiert. Neu dabei ist ein Begriff, der sich in Gerichtsfluren und Polizeiberichten immer häufiger findet – das sogenannte „Klärungsdelikt“. Was zunächst harmlos klingt, beschreibt eine neue Dimension von Banden- und Gruppenkriminalität, bei der es längst nicht mehr um klassische Motive wie Habgier oder Zufall geht. Stattdessen treffen sich junge Männer – oft mit Migrationshintergrund – gezielt zur gewalttätigen Auseinandersetzung, um „etwas zu klären“: eine „Ehre“, ein „Gesichtsverlust“, ein Streit zwischen Clans oder ethnischen Gruppen. Die Zeitung Welt berichtet von einem „Phänomen, das in kein Raster passt“ und spricht von der „Verrohung der deutschen Metropolen“ – eine gesellschaftliche Entwicklung, die nicht länger ignoriert werden kann. Richter und Staatsanwälte stehen vor dem Problem, dass diese Gewalttaten kaum zu verhindern und juristisch schwer zu greifen sind. Die Täter stammen häufig aus Milieus, in denen Gewalt als legitimes Mittel der Konfliktlösung gilt – der Rechtsstaat wird dabei oft als Schwäche ausgelegt. Erschreckend dabei: Der Anteil ausländischer Tatverdächtiger liegt deutlich über dem Durchschnitt, besonders in den Bereichen schwere Körperverletzung, Messerattacken und Gruppenprügeleien. Opfer sind zunehmend deutsche Jugendliche, Passanten oder Unbeteiligte. In den sozialen Netzwerken kocht die Debatte, viele Bürger sprechen von einem Kontrollverlust des Staates. Politiker versprechen Aufklärung und „Integrationsoffensiven“, doch auf der Straße spüren viele Menschen vor allem eines: Angst. Der Ruf nach konsequentem Durchgreifen wird lauter – Abschiebung krimineller Ausländer, Nulltoleranzzonen und mehr Polizeipräsenz stehen ganz oben auf der Forderungsliste. Denn klar ist: Wer auf offener Straße niedergeprügelt wird, dem helfen keine Sonntagsreden – sondern nur ein starker Staat.Doch dieser Staat scheint zunehmend überfordert – die Klärungsdelikte klären vor allem eines: den Zustand der inneren Sicherheit in Deutschland.