Gießen: Versuchtes Tötungsdelikt mit Schusswaffe!

Am Dienstag (24.10.2023) gegen 20.20 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis davon, dass ein 49-jähriger Mann durch einen Schuss schwere Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Mann mit einer Zeugin in einem Fahrzeug in eine Hofeinfahrt der Alicenstraße. Die Zeugin bemerkte einen Unbekannten auf dem Hof und sprach ihn aus dem Fahrzeug heraus an. Kurz darauf schoss der Unbekannte dem noch im Fahrzeug sitzenden Mann ins Bein.

Anschließend flüchtete der Schütze. Bei dem Flüchtigen soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und ca. 175 cm großen Mann handeln. Er hatte einen dunklen Teint und eine sehr schmale Statur. Bei Tatausführung soll er dunkel bekleidet gewesen sein.

Der Verletzte wird in einem Krankenhaus behandelt. Er befindet sich nicht in Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Gießen und die Gießener Kriminalpolizei ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Motiv und Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Weitere Auskünfte können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht erteilt werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

Wer hat am Dienstagabend vor 20.20 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Ist der flüchtige Schütze zuvor in der Alicenstraße oder dem Umfeld aufgefallen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.