Erneut erschüttert ein Gift-Fall die deutsche Öffentlichkeit – nach dem tragischen Tod einer Hamburger Familie in Istanbul wird bekannt: Auch eine deutsche Studentin fiel in der Metropole einer Vergiftung zum Opfer. Die genauen Hintergründe bleiben weiter undurchsichtig, doch die Parallelen zu den dramatischen Vorfällen der vergangenen Tage sind kaum zu übersehen. Anzeichen für den Einsatz von tödlichen Chemikalien in Wohnhäusern und Hotels reißen nicht ab, während betroffene Angehörige unter Schock stehen. Die Behörden tappen scheinbar im Dunkeln, die Angst unter deutschen Istanbul-Reisenden wächst von Stunde zu Stunde.

Das Gift-Drama ist Symbol für die eklatanten Sicherheitsmängel, mit denen Touristen und Austauschstudenten in der türkischen Millionenstadt konfrontiert sind. Offenbar werden hochgefährliche Pestizide zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt, deren Folgen oft erst zu spät erkannt werden. Die Behörden setzen auf lapidare Erklärungen mit Lebensmittelvergiftungen, doch forensische Gutachten bringen regelmäßig die bittere Wahrheit ans Licht: Die Opfer starben nach Kontakt mit toxischen Substanzen, ausgelöst durch sorglose oder fahrlässige Hygienemaßnahmen. Deutsche Familien und junge Studentinnen sind diesen Gefahrensituationen meist hilflos ausgeliefert.

Während Opfer und deren Hinterbliebene auf Aufklärung und Konsequenzen drängen, bleiben die Behörden wortkarg. Immer neue Fälle vergifteter Gäste tauchen auf, die Angst vor der nächsten Katastrophe ist allgegenwärtig. Der Istanbul-Gift-Skandal offenbart ein Desaster im Umgang mit Chemikalien, das sich schnell zu einem internationalen Reisewarnungs-Thema auswachsen könnte. Die deutschen Auslandsstudenten und Urlauber fordern Schutz – doch die Türkei geht auf Tauchstation. Das Misstrauen bleibt, die Unsicherheit wächst. Istanbul verliert durch dieses Gift-Drama sein sicheres Gesicht.