GIFTSCHOCK AN DER OSTSEE! PUTZMITTEL IM COCKTAIL – 9 GÄSTE IM KRANKENHAUS!

Timmendorfer Strand – Entsetzen im Ferienparadies! Was als gemütlicher Abend im Restaurant begann, endete für mehrere Gäste im Krankenhaus. Statt edlem Tropfen landete offenbar ein gefährlicher Reiniger im Glas! In einem beliebten Lokal an der Ostsee herrschte Donnerstagabend Ausnahmezustand. Sirenen, Blaulicht, panische Schreie. Zehn Menschen tranken eine ätzende Flüssigkeit, neun mussten notärztlich behandelt werden. Die Polizei ermittelt – Verdacht auf fahrlässige Körperverletzung! Noch ist unklar, wie das gefährliche Gift in die Gläser gelangen konnte. Doch der Verdacht liegt nahe: Eine Verwechslung von Putzmittel und Schnaps.

Während Rettungskräfte um Leben und Gesundheit der Gäste kämpften, sicherten Polizisten die Spuren. Feuerwehrleute in Schutzkleidung durchsuchten Küche und Lagerräume nach der Quelle des Albtraums. „Beweismittel wurden sichergestellt“, heißt es knapp. Im Raum steht die Frage, ob Sicherheitsvorschriften missachtet oder chemische Substanzen falsch gelagert wurden. Augenzeugen berichten von beißendem Geruch und hektischem Durcheinander. Für die Gäste wurde der Restaurantbesuch zur Horror-Erfahrung. Eine Frau erlitt schwere Verätzungen im Mund- und Rachenraum – Ärzte kämpfen um ihr Wohl.

Der Schock sitzt tief – nicht nur bei den Verletzten, sondern in der ganzen Region. Wie konnte so etwas passieren? In einem Land, in dem jeder Imbiss strenge Auflagen erfüllen muss, scheint die Katastrophe von Timmendorfer Strand ein alarmierendes Signal: Wenn Sorglosigkeit oder Nachlässigkeit über Hygiene und Kontrolle siegen, wird das Essen zur Gefahr. Für viele Urlauber ist der Badeort ab sofort nicht mehr Ort der Erholung, sondern des Entsetzens. Das Vertrauen ist dahin – und die Ermittler stehen unter Druck, die giftige Wahrheit ans Licht zu bringen.