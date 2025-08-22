Göttingen: Rekord-Schmerzensgeld von einer Million Euro nach Behandlungsfehler bei Geburt

Göttingen, 21. August 2025 – Das Landgericht Göttingen hat in einem Urteil, das als historisch gilt, eine 9-jährige Patientin mit einem Schmerzensgeld von einer Million Euro entschädigt, nachdem grobe Behandlungsfehler bei ihrer Geburt festgestellt wurden. Die Richter der zuständigen Kammer sprachen dem heute schwerstbehinderten Mädchen, das nicht selbstständig sprechen oder essen kann und ununterbrochener Betreuung bedarf, die höchste Schmerzensgeldsumme zu, die das Gericht je verhängt hat. Dem Urteil zufolge hatten die Behandlungsfehler bei der Geburt im Jahr 2016 dazu geführt, dass das Kind nicht ausreichend überwacht wurde und unter Sauerstoffmangel litt, was die schweren geistigen und körperlichen Beeinträchtigungen zur Folge hatte. Die Gynäkologische Geburtsstation des beklagten Krankenhauses, in dem sich der tragische Vorfall ereignete, ist mittlerweile geschlossen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, und es bleibt abzuwarten, ob die Beklagten Berufung einlegen werden, was eine Fortsetzung des Falles vor dem Oberlandesgericht Braunschweig bedeuten würde. Der Fall hat eine breite Debatte über die medizinische Sorgfaltspflicht und die Rechte von Patienten ausgelöst und könnte als Präzedenzfall für zukünftige Arzthaftungsklagen dienen.