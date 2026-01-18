GOLD-GIER IM EWIGEN EIS – TRUMPS ARKTIS-PLAN SCHÜRT EINEN DUNKLEN RAUSCH!

Während US-Präsident Donald Trump lautstark von einer Übernahme Grönlands träumt, läuft im Hintergrund ein bizarrer Goldhandel auf Hochtouren. Heimlich, still und leise fließen gewaltige Mengen des kostbaren Edelmetalls aus der arktischen Wildnis direkt in die Tresore der Schweiz. Was als wirtschaftliche Chance verkauft wird, wirkt immer mehr wie ein Ausverkauf der rauen Eisinsel. Kritiker warnen vor einem neuen Kolonialstil, bei dem Rohstoffe geplündert und Gewinne weit weg vom Fundort kassiert werden.

Im Zentrum dieses fragwürdigen Booms steht eine unscheinbare Firma aus Neuenburg. Sie organisiert den Transport des Goldes, veredelt es und sorgt dafür, dass es auf den internationalen Märkten landet. Für die Menschen in Grönland bleibt dagegen oft nur die zerstörte Natur zurück. Umweltverbände schlagen Alarm: Der Abbau in der empfindlichen Arktis hinterlasse tiefe Narben, vergifte Böden und bedrohe die einzigartige Tierwelt. Doch der Goldhunger kennt offenbar keine Skrupel.

Trumps lautstarke Begehrlichkeiten geben dem Ganzen nun einen gefährlichen politischen Anstrich. Viele fürchten, dass die USA noch aggressiver nach den Reichtümern der Insel greifen könnten. Die Schweiz profitiert derweil still von dem glänzenden Geschäft – und schaut weg. Ein eiskalter Deal, bei dem es am Ende nur einen Verlierer gibt: Grönland selbst. Der große Goldrausch im hohen Norden zeigt, wie schnell Macht, Geld und Gier jede Vernunft unter sich begraben können.