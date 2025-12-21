Grauen hinter Klostermauern – Heimleitung soll Behinderte eingesperrt haben!

Bad Oeynhausen – Es sind Enthüllungen, die einem den Atem rauben! In einer Einrichtung, in der eigentlich Nächstenliebe, Fürsorge und Schutz an erster Stelle stehen sollten, sollen Menschen mit Behinderung über Jahre hinweg entwürdigt und eingesperrt worden sein. Nach außen ein Ort des Glaubens und der Hilfe, hinter den Mauern jedoch offenbar ein System aus Angst, Kontrolle und Leid. Jetzt steht fest: Die Staatsanwaltschaft erhebt schwere Anklage gegen mehrere Verantwortliche der Diakonischen Stiftung Wittekindshof.

Was sich in den stillen Fluren abgespielt haben soll, schildern Ermittler als erschütternd. Bewohnerinnen und Bewohner, die in sogenannte „Time-Out-Räume“ gesperrt wurden – isoliert, abgeschnitten, ohne Hoffnung. Anderen wurden elektronische Türchips weggenommen, damit sie ihre Wohngruppe nicht verlassen konnten. Opfer sollen fixiert, eingeschüchtert und systematisch mundtot gemacht worden sein. Betroffene berichten von Zuständen, die an längst vergangene Zeiten erinnern.

Vor Gericht müssen sich nun ehemalige Führungskräfte und ein Arzt verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, diese Zwangsmaßnahmen angeordnet oder jahrelang stillschweigend geduldet zu haben. Das Landgericht Bielefeld hat die Anklage zugelassen – nun wird in aller Öffentlichkeit aufgeklärt, was in der vermeintlichen Einrichtung des Glaubens wirklich geschah. Angehörige und frühere Bewohner hoffen endlich auf Wahrheit, Gerechtigkeit und ein Ende des jahrelangen Schweigens.