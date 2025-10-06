GRETA WIRD AM DIENSTAG ABGESCHOBEN! GRIECHENLAND BEZAHLT DEN FLUG – KLIMAPRINZESSIN MUSS GEHEN!

Das war’s dann wohl mit dem Sonnenuntergang auf Santorini und den Protestplakaten vor antiken Tempeln – Greta Thunberg (22), das einstige Klima-Wunderkind, wird am Dienstag offiziell aus Griechenland abgeschoben. Was nach einem schlechten Witz klingt, ist nun Realität: Die Behörden haben endgültig entschieden, dass die schwedische Aktivistin das Land verlassen muss – und der griechische Staat übernimmt sogar die Kosten für den Rückflug! Ein unglaublicher Vorgang, der in der internationalen Klimaszene für ein Erdbeben sorgt. Monatelang hatte Greta in Athen und Thessaloniki mit teils illegalen Protestaktionen für Aufsehen gesorgt, zuletzt sogar mit einer Blockade des Parlamentsgebäudes – doch nun ist Schluss mit lustig. Laut Innenministerium habe die Schwedin wiederholt gegen Aufenthaltsauflagen und Versammlungsbestimmungen verstoßen, sie habe sich „wiederholt polizeilichen Anordnungen widersetzt“ und „gegen geltendes Versammlungsrecht verstoßen“, wie es in einem offiziellen Statement heißt. Vor allem der jüngste Eklat – eine unangemeldete Besetzung einer Ölraffinerie nahe Piräus – brachte das Fass offenbar zum Überlaufen. Während Klimafreunde weltweit entsetzt reagieren, zeigen viele Griechen nur noch Kopfschütteln. „Wir haben genug eigene Probleme. Greta soll ihre Spielchen woanders machen“, so ein Taxifahrer in Athen gegenüber lokalen Medien. Und tatsächlich: Die Unterstützung für die einst gefeierte Klimaikone ist im Mittelmeerland zuletzt massiv eingebrochen. Zu fordernd, zu radikal, zu wenig kompromissbereit – viele werfen Thunberg eine Arroganz vor, die selbst eingefleischte Unterstützer abschreckt. Doch dass es nun zur Abschiebung kommt, überrascht trotzdem viele Beobachter. Laut Regierung sei es eine „rein administrative Maßnahme“, da der Aufenthaltstitel erloschen sei und eine „Gefahr für die öffentliche Ordnung“ vorliege. Pikant: Der Rückflug nach Stockholm wird laut Ministerium vollständig vom Staat bezahlt – also vom griechischen Steuerzahler. „Sie wollte nicht freiwillig gehen. Also bezahlen wir, damit sie weg ist“, sagte ein Sprecher gegenüber der Boulevardzeitung Ethnos. Greta selbst äußerte sich auf X (ehemals Twitter) wütend: „Wenn Wahrheit und Klima nicht willkommen sind, fliegt man sie eben aus dem Land. Schämt euch!“ Ihre Anwälte prüfen derweil eine Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, doch der Flug sei bereits gebucht – Dienstagmorgen, 7:45 Uhr, ab Athen mit Aegean Airlines. Ob Greta dann barfuß durch den Flughafen läuft oder ihre berühmte „How dare you?“-Pose ein letztes Mal in die Kameras wirft, bleibt abzuwarten. Sicher ist: Für Griechenland ist das Kapitel Greta damit beendet – ob es ein Nachspiel hat, wird sich zeigen.