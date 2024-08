Groß-Gerau: Polizeibeamte mit Waffe bedroht Mehrere Schüsse auf die Reifen des Fahrzeugs des Tatverdächtigen

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen.Nachdem ein 65 Jahre alter Mann aus Lingenhahn am Samstagabend (24.08.) gegen 18.00 Uhr durch eine Funkstreife der Polizeistation Groß-Gerau auf seinen freilaufenden Hund auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Helvetiastraße angesprochen wurde, bedrohte dieser unvermittelt die Beamten mit einer Schusswaffe. Sofort wurden weitere Funkstreifen alarmiert. Nachdem der Mann versuchte, mit seinem Fahrzeug zu flüchten, wurden mehrere Schüsse auf die Reifen abgegeben. Der 65-Jährige konnte festgenommen und die Schusswaffe sichergestellt werden. Dabei wurden der Mann, wie auch zwei der eingesetzten Polizeibeamten leicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.Weitere Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag (26.08.).