Großeinsatz in den USA: Amok-Alarm an katholischer Schule! Polizei von Minneapolis im Ausnahmezustand

Dramatische Szenen erschüttern die US-Metropole Minneapolis: An einer katholischen Schule kam es am Morgen zu einem Amok-Alarm, der einen massiven Polizeieinsatz auslöste. Augenzeugen berichten von panischer Flucht, Eltern eilten verzweifelt zu dem Gebäude, während schwer bewaffnete Einsatzkräfte das Gelände umstellten. Die Polizei bestätigte, dass mehrere Notrufe eingingen, die auf eine mögliche Bedrohung innerhalb der Schule hindeuteten. Zahlreiche Streifenwagen, Spezialeinheiten sowie Rettungsdienste rückten an, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Schüler und Lehrkräfte wurden nach und nach evakuiert, viele standen unter Schock, während sie in Sicherheit gebracht wurden. Die Ermittler halten sich bisher mit Details zurück – unklar ist, ob tatsächlich ein Täter aktiv war oder ob es sich um einen Fehlalarm handelte. Dennoch bleibt die Situation angespannt, da Sicherheitskräfte das gesamte Gebäude noch immer durchsuchen. Minneapolis erlebte damit einen der größten Polizeieinsätze der letzten Jahre, der erneut die Debatte über Gewalt an Schulen in den USA anheizt. Eltern und Anwohner fordern nun dringend mehr Sicherheit, um solche Schockmomente künftig zu verhindern.