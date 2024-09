GROßWALLSTADT: Mit Auto in Personengruppe gefahren – Mehrere Verletzte!

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Auf der Kerb in Großwallstadt kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und mehreren Personen. Es gab mehrere Leichtverletzte. Der Fahrer des Autos musste reanimiert werden. Die Polizei Obernburg hat in Zusammenarbeit mit benachbarten Dienststellen des Bayerischen Untermains vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.Gegen 17:30 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Großwallstadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Gruppe Feiernder. Kurz nach dem Zusammenstoß musste der 58-jährige Fahrer des Fahrzeugs reanimiert werden weshalb man anfänglich von einem medizinischen Vorfall ausging. Im Rahmen der Weitern Ermittlungen vor Ort geht die Polizei Obernburg jedoch davon aus, dass auch ein vorsätzliches Zufahren auf die Personengruppe unfallursächlich sein kann.Die Hintergründe der Tat sowie das Tatgeschehen sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Oberburg hat vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Zur Klärung des Tathergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.Zur Versorgung der leicht verletzten Personen, unter denen sich auch ein 10-jähriges Kind befindet, war neben der örtlichen Feuerwehr auch der Rettungsdienst sowie ein Kriseninterventionsteam mit starken Kräften vor Ort.Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang geben können, oder die Tat selbst gefilmt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Oberburg unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Polizeipräsidium Unterfranken