Grüne in Erklärungsnot bei Lanz„Linksgrüne Gleichgültigkeit“ bei Migrationsproblemen!

Hamburg/Mainz – Es war ein TV-Auftritt, der für Gesprächsstoff sorgt – und für Ärger in der Parteizentrale der Grünen: In der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ geriet am Mittwochabend die grüne Bundestagsabgeordnete Emilia F. (Name geändert) in schwere Erklärungsnot. Thema: Migration, Integration und die zunehmende gesellschaftliche Überforderung in vielen Kommunen. Der Vorwurf, der im Raum stand: „linksgrüne Gleichgültigkeit“ gegenüber den Problemen vor Ort – und eine Realitätsverweigerung im Angesicht wachsender Spannungen.

Während Lanz sachlich, aber hartnäckig nachfragte, wie es sein könne, dass Städte wie Gelsenkirchen, Duisburg oder Berlin-Neukölln seit Jahren über Integrationsdruck, Bildungsprobleme und explodierende Sozialkosten klagen, wich die grüne Politikerin mehrfach aus – sprach von „globaler Verantwortung“, von „menschlicher Würde“ und von „kultureller Vielfalt“.

Doch das Publikum im Studio – und später auch die Netzgemeinde – reagierten ganz anders: mit Unverständnis.

Denn während Emilia F. auf „Empathie und Offenheit“ pochte, hielten selbst andere Gäste der Sendung dagegen: Der CDU-Kommunalpolitiker Thomas Berger aus Hessen berichtete von überfüllten Kitas, chaotischen Zuständen in Erstaufnahmeeinrichtungen und immer mehr Bürgern, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen.

„Sie predigen Willkommenskultur, aber in der Realität sieht man Verwahrlosung, Gewalt, Parallelgesellschaften und Perspektivlosigkeit“, so Berger in Richtung der Grünen-Politikerin. Der Applaus im Studio sprach Bände.

Realitätsfern, arrogant, abgehoben?

Für viele Zuschauer war der Auftritt ein Paradebeispiel für das, was Kritiker der Grünen seit Langem anprangern: eine moralisch überhöhte Haltung, die konkrete Alltagsprobleme ignoriert. In den sozialen Netzwerken wurde der Hashtag #Lanz binnen Stunden zum Trend – mit Kommentaren wie:

„Sie lebt in einer anderen Welt.“

„Null Problembewusstsein – das ist gefährlich!“

„Linksgrüne Gleichgültigkeit ist keine Lösung.“

Brisant: Auch in der eigenen Partei regt sich Unmut. Ein grüner Bürgermeister aus Baden-Württemberg, der anonym bleiben will, sagte gegenüber dieser Redaktion: „Wenn wir so weitermachen, verlieren wir den letzten Kontakt zu den Menschen in den Städten. Die Lage ist ernst, und die Parteispitze sollte aufhören, mit moralischen Phrasen zu jonglieren.“

Kommunen schlagen Alarm

Tatsächlich häufen sich bundesweit die Hilferufe aus den Rathäusern. Immer mehr Städte melden Überlastung durch steigende Flüchtlingszahlen, mangelnden Wohnraum und fehlende Integrationskonzepte. Viele Bürgermeister – auch grüne – fühlen sich von Berlin allein gelassen.

Doch ausgerechnet die Grünen in der Ampel-Regierung blockieren immer wieder Gesetzesverschärfungen beim Aufenthaltsrecht oder schnellere Rückführungen abgelehnter Asylbewerber. Auch Forderungen nach einem konsequenteren Grenzschutz werden als „rechtspopulistisch“ abgetan – sehr zum Ärger der Innenpolitiker von SPD und FDP.

Politische Spaltung verschärft sich

Politikwissenschaftler warnen längst vor den Folgen: „Die Migrationsfrage wird zum Sprengstoff für unsere Demokratie, wenn sie nicht realistisch und ehrlich beantwortet wird“, sagt Prof. Norbert H. von der Universität Köln. „Ein Teil der Bevölkerung hat das Gefühl, dass die politischen Eliten bewusst wegsehen.“

Die Grünen geraten dabei zunehmend in die Rolle des Sündenbocks – nicht zuletzt wegen Auftritten wie dem am Mittwoch bei Lanz. Emilia F. wird sich nach diesem Abend viele kritische Fragen gefallen lassen müssen. Auch parteiintern. Denn eines ist klar: Realitätsferne kostet Vertrauen. Und Stimmen.