Grüne-Jugend-Chefin nennt Markus Söder „Hundesohn“!

Entgleisung im Netz sorgt für politischen Eklat – Empörung auch aus den eigenen Reihen

Berlin/München – Ein TikTok-Video sorgt für einen politischen Knall: Jette Nietzard (22), Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, hat in einem viralen Clip Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) als „Hundesohn“ bezeichnet – und damit einen Sturm der Entrüstung ausgelöst. Im Video äußert sich Nietzard über konservative Migrationspolitik, bevor sie beiläufig sagt: „Und dann kommt dieser Hundesohn Söder und labert wieder irgendwas von ‘Grenzen sichern’.“ Innerhalb weniger Stunden verbreitete sich der Clip wie ein Lauffeuer – mit heftigen Reaktionen aus Politik, Medien und der eigenen Partei. CSU-Politiker sprechen von „Niveaulosigkeit“ und „Respektlosigkeit“, Grünen-Vertreter bemühen sich um Schadensbegrenzung. Ein Sprecher der Parteizentrale erklärte: „Jette Nietzard steht für eine zugespitzte, jugendliche Sprache. Dennoch: Der Ton war unangebracht.“ Auch innerhalb der Grünen Jugend wird die Wortwahl intern diskutiert. Wer ist Jette Nietzard? Die 22-jährige Studentin aus Berlin gilt als laut, linksradikal, aktivistisch – und medienerfahren. Auf TikTok und Instagram folgen ihr tausende Jugendliche. Schon zuvor sorgte sie mit Aussagen zur Entwaffnung der Polizei oder zur Abschaffung von Grenzen für Aufsehen – doch der „Hundesohn“-Skandal sprengt nun erstmals den Jugendrahmen. TikTok selbst hat das Originalvideo inzwischen gelöscht, doch Kopien kursieren weiter auf X, Telegram und Co. Kritiker fordern Konsequenzen – nicht nur aus der Union, sondern auch parteiintern. Der Vorwurf: Wer solche Beleidigungen als „jugendlich zugespitzt“ abtut, untergräbt den politischen Anstand. Ein Rücktritt Nietzards gilt als unwahrscheinlich, doch der Imageschaden für die Grüne Jugend ist enorm. Der Skandal erinnert an einen immer häufiger zu beobachtenden Trend: Politiker setzen auf Reichweite statt Reife – Likes statt Haltung. Ein einzelner Satz, gesprochen vor der Smartphone-Kamera, entfacht eine bundesweite Debatte. Die Frage bleibt: Wo endet „jugendlicher Stil“ – und wo beginnt politisches Versagen?