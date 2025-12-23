GRÜNE MACHEN BERLIN DICHT!Poller-Wahnsinn trifft Autofahrer mitten ins Herz der City

Berlin – Es ist wieder soweit: Die grüne Verkehrspolitik schlägt erbarmungslos zu! Mitten in der Hauptstadt, an der Kreuzung Alte Jakobstraße/Kommandantenstraße, hat das Bezirksamt Mitte jetzt dicke Beton-Poller aufgestellt. Autos? Unerwünscht! Nur Radfahrer dürfen noch durchrattern – der Rest bleibt stehen. Für viele Berliner fühlt sich das an wie eine Kampfansage an jeden, der noch vier Räder unter sich hat. Der Alltag wird zur Irrfahrt durch Seitenstraßen, Lieferdienste und Handwerker verzweifeln, während die Ampeln in den Nebenstraßen glühen.

Die Verantwortlichen sehen das natürlich ganz anders. Grünen-Stadtrat Christopher Schriner spricht vom großen Wurf, vom „Klimakiez“, der jetzt wahr geworden sei. Während Anwohner über Parkplatznot, Umwege und Chaos fluchen, schwärmt er von „Modalfiltern“ und „mehr Lebensqualität“. Klingt schön – doch auf den Straßen kehrt Stillstand statt Sicherheit ein. Denn wo der Verkehr früher flüssig rollte, staut sich nun die Wut. Hinter den Pollern beginnt das Experiment einer Verkehrswende, die viele nicht bestellt haben.

Anwohner Dr. Bernd Ramm bringt es auf den Punkt: „Das ist reine Schikane!“ Früher konnte man das kurze Stück problemlos queren – jetzt zwingt die Sperrung alle zur Slalomfahrt durch dicht bewohnte Straßen. Für Familien, Handwerker und Lieferdienste wird der Alltag zur Geduldsprobe. Die einen nennen es Klimaschutz, die anderen reine Ideologie. Fakt ist: Immer mehr Berliner fragen sich, wo das noch enden soll – im autofreien Labyrinth?