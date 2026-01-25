GRÜNEN-STURZ IN LEIPZIG! VOM PARTEI-AUSHÄNGESCHILD ZUM GERICHTS-FALL

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Leipzig – Jahrelang war er das Aushängeschild der Grünen in Sachsen, gefeiert in Talkshows und Parteirunden, lautstark in sozialen Netzwerken. Doch statt politischer Erfolge häuften sich Ausraster, Peinlichkeiten und schließlich der Gang vor den Richterstuhl. Jürgen Kasek, einst Landeschef und Stadtrat, steht heute nicht mehr für grüne Ideale, sondern für einen beispiellosen Absturz. Der einstige Hoffnungsträger wurde vom Amtsgericht Leipzig verurteilt und verlor damit endgültig seinen Ruf als seriöser Politiker.

Vor Gericht kam ans Licht, was hinter den Kulissen lange brodelte. Kasek hatte seine Zulassung als Anwalt verloren, weil sich massive finanzielle Rückstände angesammelt hatten. Doch anstatt die Konsequenzen zu ziehen, machte er einfach weiter, trat weiter als Jurist auf und vertrat Mandanten, obwohl ihm das längst verboten war. Betrug, Urkundenfälschung und der Missbrauch von Titeln standen im Raum – schwere Vorwürfe, die nun in einem Urteil gipfelten und den politischen Absturz besiegelten.

Besonders pikant: In einer Erklärung, die seine Anwältin verlas, schob Kasek die Schuld auf seine Mandanten. Diese hätten ihre Rechnungen nicht bezahlt, es seien Verfahren aus der linken Szene gewesen, Studenten ohne Geld. Ein Erklärungsversuch, der viele fassungslos zurücklässt. Vom grünen Vorzeige-Politiker zum verurteilten Ex-Funktionär – dieser Fall ist ein bitteres Lehrstück darüber, wie tief man fallen kann, wenn Moral gepredigt, aber Regeln missachtet werden.