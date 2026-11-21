Symbolfoto – Bild KI-generiert

Guasave – Mexikanische Spezialkräfte haben am Freitagabend im Municipio Guasave im Bundesstaat Sinaloa den seit Jahren gesuchten Fausto Isidro Meza Flores festgenommen. Der 44-Jährige ist unter dem Spitznamen „El Chapo Isidro“ bekannt und stand auf der Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen des FBI. Laut der mexikanischen Verteidigungsbehörde wurden zugleich zwei mutmaßliche Mitbeschuldigte festgesetzt; die Einsatzkräfte seien mit Schüssen und Sprengsätzen angegriffen worden. Danach kam es in mehreren Gemeinden zu Straßenblockaden und brennenden Fahrzeugen. Eine amtliche Zahl zu Toten oder Verletzten lag am Samstag nicht vor. Die Vorwürfe gegen Meza Flores sind Anklagen – ein Urteil ist das nicht.

Die BILD veröffentlichte den Bericht von Jana Godau am Samstag, dem 21. November 2026, um 13.11 Uhr unter der Überschrift „5 Mio. Dollar Kopfgeld: Brennende Laster und Schüsse bei Festnahme von Drogenboss“. Der Text beschreibt kriegsähnliche Szenen in Guasave: brennende Fahrzeuge, Militärhubschrauber, Gewehrsalven und Menschen, die in einem Baseballstadion Schutz suchten. Mehrere Kernangaben halten der Prüfung an Behördenmitteilungen stand. Andere sind ungenau, zugespitzt oder unvollständig – vor allem zur Rolle des Festgenommenen, zur Zahl der Festnahmen, zum Ablauf des Einsatzes und zu den Schüssen rund um das Stadion.

Den amtlichen Rahmen liefert einem Kommuniqué der mexikanischen Verteidigungsbehörde zufolge ein Einsatz am 20. November 2026 im Municipio Guasave. Beteiligte waren demnach Spezialkräfte der Nationalgarde (Lobos) und des Heeres (Murciélagos), in Abstimmung mit Heereskräften, die bei der Sicherheitsbehörde des Bundesstaates Sinaloa eingesetzt sind. Die Operation sei das Ergebnis einer Zusammenarbeit der Nachrichtendienste Mexikos und der Vereinigten Staaten gewesen. Die Behörde schildert drei Phasen: Annäherung auf mehreren Landwegen unter Nutzung von Überraschung, Bildung eines inneren und äußeren Sicherungsrings gegen Flucht und Entsatz, danach das Eindringen in ein Wohnhaus. Dabei seien die Kräfte mit Schüssen und Sprengsätzen angegriffen worden. Nach der Identitätsprüfung seien die Festgenommenen mit einer Maschine der mexikanischen Luftwaffe nach Mexiko-Stadt gebracht und den zuständigen Strafverfolgungsbehörden überstellt worden. Wo genau das Haus stand, nannte die Behörde nicht; die BILD-Angabe, der genaue Ort sei zunächst offen, trifft insoweit zu.

Festgenommen wurden laut derselben Mitteilung nicht nur Meza Flores. Mit ihm seien Germán „N“, genannt „Serafín“, als mutmaßlicher Stellvertreter und José „N“ als mutmaßlicher Finanzverantwortlicher der Gruppe festgesetzt worden. Die Nachnamen der beiden Begleiter veröffentlichten die Behörden in der üblichen mexikanischen Form nicht; auch hier gilt die Unschuldsvermutung. Die BILD erwähnt nur Meza Flores. Mexikanische Medien berichten unter Berufung auf das nationale Festnahmeregister, Meza Flores sei gegen 19.50 Uhr festgenommen worden. Gegen ihn liege in Mexiko ein Haftbefehl wegen organisierter Kriminalität und Verstößen gegen das Gesundheitsrecht vor, also typischerweise Drogendelikte. Außerdem bestehe ein Auslieferungsbeschluss in die Vereinigten Staaten wegen mutmaßlicher Vereinigung zur Drogenverteilung. Ob und wann eine Auslieferung erfolgt, entscheidet das weitere Verfahren; fest steht bisher nur, dass die US-Seite sie anstrebt.

Wer ist der Festgenommene? Das Geburtsdatum 19. Juni 1982, das US-Behörden angeben, ergibt zum Zeitpunkt der Festnahme tatsächlich 44 Jahre – die BILD-Angabe zum Alter stimmt. Er ist nicht identisch mit dem in den USA inhaftierten Joaquín „El Chapo“ Guzmán; der ähnliche Spitzname hat bereits zu Verwechslungen geführt. Die BILD nennt Meza Flores den „größten Drogenboss in der Region Sinaloa“. Das ist eine Zuspitzung, die sich so weder der FBI-Fahndung noch der mexikanischen Verteidigungsbehörde entnehmen lässt. Die US-Seite bezeichnet ihn als mutmaßlichen Anführer der Meza-Flores-Organisation, die im Norden Sinaloas und darüber hinaus operieren soll; in Mexiko ist auch vom Kartell von Guasave die Rede. Die Verteidigungsbehörde identifiziert ihn als mutmaßlichen Chef der Beltrán-Leyva-Organisation und Verbündeten der Fraktion „Los Mayos“ des sogenannten Pazifik-Kartells. Ein Verbündeter einer Teilgruppe ist nicht automatisch der mächtigste Mann in einem Bundesstaat, in dem mehrere schwer bewaffnete Organisationen um Routen und Gebiete kämpfen.

Das Kopfgeld von „bis zu 5 Millionen Dollar“ ist belegt. Es stammt aus dem Belohnungsprogramm des US-Außenministeriums für Hinweise, die zur Festnahme oder Verurteilung führen, und wurde bereits 2017 ausgesetzt. Am 4. Februar 2025 setzte das FBI Meza Flores auf die Liste der zehn meistgesuchten Flüchtigen; die BILD-Angabe „seit Februar 2025“ ist also zutreffend, nur ohne das genaue Datum. Laut einer Mitteilung des FBI warf der damalige kommissarische Direktor Brian Driscoll ihm vor, seit rund zwanzig Jahren Fentanyl, Kokain, Heroin und andere Drogen in die Vereinigten Staaten geschleust zu haben, zunächst als unabhängiger Händler, später als mutmaßlicher Chef der Meza-Flores-Gruppe. Außerdem nannte Driscoll Vorwürfe wie Entführung, Erpressung, Folter und Tötung. Das sind schwere Anschuldigungen einer Fahndungsbehörde, keine festgestellten Taten eines Gerichts.

Was die US-Justiz bisher formal vorwirft, ist enger umrissen. Am 2. Mai 2012 wurde Meza Flores nach Angaben des FBI am Bundesbezirksgericht für den District of Columbia angeklagt; am 26. November 2019 folgte eine erweiterte Anklage. Demnach soll er zwischen 2005 und 2019 die Herstellung und den Vertrieb großer Mengen Kokain, Heroin, Methamphetamin und Marihuana für den Import in die Vereinigten Staaten verabredet sowie gegen Waffenvorschriften verstoßen haben. Die BILD zählt zusätzlich Fentanyl auf; das taucht in den öffentlichen FBI- und Fahndungstexten als Vorwurf an die Organisation auf, steht in der zitierten Anklagebeschreibung von 2019 aber nicht ausdrücklich. Die Unterscheidung ist klein, aber geboten: Anklagepunkte und spätere Fahndungsrhetorik sind nicht dasselbe.

Nach der Festnahme kam es zu schwerer Unruhe. Die Verteidigungsbehörde bestätigt Blockaden in den Gemeinden Ahome, Guamúchil, Guasave und Navolato und die Aktivierung eines Plans gegen Straßensperren, um den Verkehr wiederherzustellen und die Bevölkerung zu schützen. Die Sicherheitsbehörde des Bundesstaates Sinaloa (SSPS) hatte am Freitagabend auf der Plattform X mitgeteilt, es sei ein Angriff auf Bundeskräfte im Municipio Guasave registriert worden; die Bürgerinnen und Bürger sollten sich in Sicherheit bringen, die Zone meiden und Straßen nicht befahren. Später rief sie dazu auf, die Küstenstraße La Costera von Culiacán nach Norden und von Los Mochis nach Süden sowie die freie Strecke zu meiden. Die BILD gibt die erste SSPS-Warnung im Wesentlichen korrekt wieder, erwähnt aber nicht die vier betroffenen Gemeinden und den amtlich genannten Anti-Blockade-Einsatz.

Die brennenden Lastwagen auf der internationalen Autobahn Mexiko 15, von denen die BILD schreibt, stehen nicht im Kommuniqué der Verteidigungsbehörde. Mexikanische Medien berichten jedoch übereinstimmend von brennenden Fahrzeugen, teilweise ausdrücklich auf der Mexiko 15, etwa an der Mautstelle Cuatro Caminos, außerdem von Nägeln und sogenannten Reifenkillern, von einer in Brand gesetzten Tankstelle und von brennenden Geschäften. Die BILD-Bildzeile spricht davon, Kartellmitglieder hätten Straßen blockiert, um „El Chapo Isidro“ zu befreien; im Text heißt es, mutmaßliche Mitglieder seiner Organisation hätten den Abtransport verhindern wollen. Beides ist eine Zuschreibung des Motivs. Amtlich bestätigt ist bisher nur, dass es nach der Festnahme Blockaden gab – nicht, wer genau die Fahrzeuge anzündete und mit welchem Ziel.

Ähnlich vorsichtig muss man bei den Hubschraubern bleiben. Die BILD stützt sich auf die Tageszeitung „La Jornada“, wonach Militärhubschrauber über der Stadt kreisten und Soldaten mit Maschinengewehren in Richtung Boden feuerten. Videos in sozialen Netzen zeigen vergleichbare Szenen; auch andere mexikanische Medien berichten von bewaffneten Hubschraubern. In dem vorliegenden Kommuniqué der Verteidigungsbehörde steht das so nicht. Dass Luftfahrzeuge im Einsatz waren, ist nach der späteren Evakuierung mit einer Luftwaffenmaschine plausibel – das gezielte Feuern aus der Luft bleibt vorerst ein Medien- und Videobericht, kein von der Behörde im Wortlaut bestätigter Einsatzbefehl.

Umstritten ist auch die Darstellung der Vorgänge im Baseballstadion. Die BILD schreibt, im Stadion „Kuroda Park“ seien während eines Spiels Schüsse gefallen; Videos zeigten, wie Menschen zwischen den Sitzreihen Schutz suchten. Die Liga Mexicana del Pacífico teilte am Freitag offiziell mit, das Spiel zwischen den Venados de Mazatlán und den Algodoneros de Guasave im Kuroda Park sei wegen der Sicherheitslage in der Stadt abgebrochen worden. Wichtig ist der zweite Satz der Liga: Offizielle Berichte bestätigten, dass sich die Vorfälle nicht in der unmittelbaren Umgebung des Stadions ereignet hätten. Die Angst der Zuschauer ist damit nicht bestritten, wohl aber die Vorstellung, das Stadion selbst sei Schauplatz eines Feuergefechts gewesen. Die BILD-Formulierung „Schüsse im Stadion“ ist deshalb zu scharf. In der Nacht sollen sich Menschen außerdem in Geschäften, Kirchen und Kinos in Sicherheit gebracht haben. Nach örtlichen Berichten gab die Stadtpolizei von Guasave nach 1.30 Uhr in der Nacht zum Samstag bekannt, die Bevölkerung dürfe die Schutzräume mit großer Vorsicht verlassen; auf den Straßen lägen noch ausgebrannte Fahrzeuge und Reifenfallen.

Ob es Tote oder Verletzte gab, ist nach wie vor nicht amtlich beziffert. Die BILD schreibt das offen, und das bleibt der richtige Stand: Weder die Verteidigungsbehörde noch die SSPS haben in den vorliegenden Mitteilungen eine Opferzahl genannt. Frühe, ungesicherte Einzelmeldungen über einen Getöteten werden hier deshalb nicht als Tatsache übernommen. Solange die Behörden schweigen, wäre jede Zahl Spekulation – und bei möglichen Opfern gebietet schon die Pietät, keine unbestätigten Angaben in die Welt zu setzen. Am Samstagmittag wirkte die akute Lage beendet: Die Festgenommenen waren in Mexiko-Stadt, die nächtliche Ausgangssperre der Praxis nach aufgehoben. Wie gründlich die Straßen geräumt und welche Schäden entstanden sind, müssen die Behörden noch darlegen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Eine Festnahme auf der Fahndungsliste ist kein Schlussstrich, sondern oft erst der Beginn der nächsten Gewalt. Wer in einer Stadt den Alltag lahmlegt, Lastwagen anzündet und Familien in Kirchen und Kinos treibt, zeigt, dass die Machtprobe nicht im Gerichtssaal beginnt, sondern auf der Straße. Der Staat kann einen Gesuchten aus einem Haus holen. Ob er danach die Stadt noch unter Kontrolle hat, ist die härtere Frage.

KOMMENTAR / MEINUNG: Seit Jahrzehnten predigen Regierungen diesseits und jenseits der Grenze den Kampf gegen die Kartelle, liefern sich dabei gegenseitig Geheimdienstlagen – und die Zivilbevölkerung zahlt die Rechnung. Zusammenarbeit klingt gut in Kommuniqués. Für Menschen, die sich zwischen Sitzreihen ducken, weil irgendwo in ihrer Stadt geschossen wird, bleibt sie ein ferner Satz auf Papier.

KOMMENTAR / MEINUNG: Die Sprache der Schlagzeilen macht aus einer unklaren Lage schnell ein Stadiongefecht. Genau deshalb braucht es die Unterscheidung zwischen dem, was Behörden schriftlich festhalten, und dem, was Videos und Zeitungen daraus machen. Zuspitzung verkauft sich. Bei Schüssen, Bränden und möglichen Opfern ist Untertreibung der Behörden ebenso gefährlich wie Übertreibung in der Überschrift.

Was meinen Sie: Schlag gegen die Organisierte Kriminalität oder nur eine weitere Nacht der Angst? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), Kommuniqué zur Festnahme in Guasave, 21.11.2026, über den offiziellen Account @Defensamx1: https://x.com/Defensamx1/status/2124076470960095696

FBI: Fausto Isidro Meza-Flores Added to FBI’s Ten Most Wanted Fugitives List, 4.2.2025 (inkl. Belohnung des US-Außenministeriums von bis zu 5 Millionen Dollar): https://www.fbi.gov/news/stories/fausto-isidro-meza-flores-added-to-fbis-ten-most-wanted-fugitives-list

BILD: 5 Mio. Dollar Kopfgeld: Brennende Laster und Schüsse bei Festnahme von Drogenboss, 21.11.2026: https://www.bild.de/news/ausland/5-mio-dollar-kopfgeld-brennende-laster-und-schuesse-bei-festnahme-von-drogenboss-6b0163aa4490a28f5fdb7e61

Bitte Telegram-Kanal folgen https://t.me/pressecop24