GÜNTHER STÜRZT AB………

Politik-Aufreger der Woche: CDU-Politiker Günther fordert offen ein Verbot der BILD-Zeitung.

Kritische Berichte und unbequeme Schlagzeilen sind ihm offenbar ein Dorn im Auge.

Statt Meinungsfreiheit soll nach seinem Willen offenbar Maulkorb herrschen.

Journalisten sprechen von einem gefährlichen Angriff auf die Pressefreiheit.

Empörung im ganzen Land – so etwas hat es in Deutschland lange nicht gegeben!