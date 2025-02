Habeck bekommt wütenden Brief von Grünen-Partei-Mitglieder!

Der Artikel beschreibt die Unzufriedenheit einiger Mitglieder der Grünen Partei mit Robert Habeck, ihrem Kanzlerkandidaten, besonders im Hinblick auf seine „Sicherheitsoffensive“. Rund 250 Mitglieder der Grünen haben einen wütenden Brief an Habeck geschrieben, in dem sie seine 10-Punkte-Plan kritisieren. Sie werfen ihm vor, „rechte Narrative“ zu bedienen und Stereotypen zu reproduzieren, die rassistische Debatten normalisieren könnten. Der Brief wurde intern im Antragssystem der Grünen veröffentlicht und wird nicht von prominenten linken Grünen unterstützt.

Habeck wird vorgeworfen, mit diesem Plan über das Wahlprogramm der Partei hinauszugehen und Migrations- und Sicherheitspolitik zu vermischen, was besonders von der linken Seite der Partei kritisiert wird. Die Grüne Jugend Niedersachsen kritisierte Habeck ebenfalls auf Instagram, zog ihren Beitrag jedoch später zurück und entschuldigte sich. Die Grüne Jugend auf Bundesebene hat einen Gegenentwurf veröffentlicht, der sich stark von Habecks Plan unterscheidet und den Fokus auf Sozialstaat und Humanität legt.