München – Polit-Beben um einen früheren CDU-Mann! Der einst einflussreiche Bundestagsabgeordnete Axel Fischer ist festgenommen worden – und das unter spektakulären Umständen. Polizisten nahmen ihn in einer Klinik im badischen Bad Säckingen fest. Danach sollte der Politiker unter Bewachung quer durchs Land in Richtung München gebracht werden. Dort warteten bereits Richter, Journalisten und Kameras. Das Oberlandesgericht hatte genug: Fischer war wiederholt nicht vor Gericht erschienen – jetzt greift die Justiz durch!

Der Vorsitzende Richter Jochen Bösl machte seinem Ärger keinen Hehl. „Wir hätten diese Eskalation gerne vermieden“, sagte er wütend im Gerichtssaal. Doch der Weg zurück war verbaut. Laut Gerichtsunterlagen hätten medizinische Gutachter Fischers Verhandlungsfähigkeit längst bestätigt, trotzdem tauchte der Ex-Parlamentarier nicht auf. Statt im Saal zu erscheinen, suchte er Zuflucht in einer Klinik – vergebens! Der Haftbefehl kam prompt, und Beamte eskortierten den prominenten Patienten schließlich Richtung München, wo der Prozess am Nachmittag fortgesetzt werden sollte.

Im Mittelpunkt der Affäre: schwere Korruptionsvorwürfe! Fischer, einst Hoffnungsträger der Union, bestreitet alle Anschuldigungen. „Ich bin unschuldig“, erklärte er vor Beginn des Prozesses trotzig. Von Bestechung, Aserbaidschan-Geschäften oder gekauften Stimmen will er nichts wissen. Doch der Imageschaden ist längst da. Aus einem Saubermann der Politik wurde über Nacht ein Symbol für Macht, Eitelkeit und moralischen Absturz. Jetzt droht dem Ex-Abgeordneten nicht nur eine Haftzelle – sondern auch das völlige Ende seiner Karriere.