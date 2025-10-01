HAMAS-TERRORZELLE IN BERLIN HOCHGENOMMEN! SEK SCHLÄGT BEI WAFFENÜBERGABE ZU – DREI MUTMASSLICHE EXTREMISTEN VERHAFTET!

Terror-Alarm in der Hauptstadt! In einem spektakulären Zugriff hat ein Spezialeinsatzkommando der Polizei drei mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin festgenommen – direkt bei der Übergabe von Waffen. Der Zugriff erfolgte laut Sicherheitskreisen nach monatelangen verdeckten Ermittlungen des Bundeskriminalamts in Zusammenarbeit mit dem Verfassungsschutz und ausländischen Nachrichtendiensten. Offenbar stand die Gruppe kurz davor, ein Terrornetzwerk in Deutschland zu aktivieren. Die drei Männer mit arabischem Migrationshintergrund sollen der radikal-islamistischen Terrororganisation Hamas angehören, die international als terroristische Vereinigung eingestuft wird. Ziel der Zelle war laut Ermittlern nicht nur die Vorbereitung von Anschlägen, sondern auch die Beschaffung und Weiterleitung von Waffen für Operationen im Nahen Osten. Die Festnahmen erfolgten am späten Abend in einem Berliner Hinterhof, wo sich die Männer zu einer verdeckten Waffenübergabe treffen wollten. SEK-Beamte stürmten den Ort, sicherten mehrere Pistolen, Munition und elektronische Geräte, die möglicherweise zur Fernzündung von Sprengsätzen geeignet sind. Ein Ermittler vor Ort sprach von einem „glasklaren Terroraufbau mitten in der Hauptstadt“. Die Verdächtigen im Alter zwischen 27 und 39 Jahren sollen enge Verbindungen zu Hamas-Strukturen in Gaza und anderen europäischen Städten unterhalten. Schon zuvor waren sie durch islamistische Kontakte und konspiratives Verhalten aufgefallen, doch erst durch einen Hinweis eines ausländischen Geheimdienstes kam der Stein ins Rollen. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte am Vormittag die Festnahmen und ermittelt nun wegen des dringenden Verdachts der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung sowie illegalen Waffenhandels. Noch in der Nacht wurden die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht – dabei sollen weitere Beweismittel, darunter Mobiltelefone, Bargeld und möglicherweise chiffrierte Kommunikationsmittel sichergestellt worden sein. Die Entdeckung dieser Hamas-Zelle wirft ein Schlaglicht auf die wachsende Bedrohung durch islamistischen Terror in Deutschland – und stellt die Sicherheitsbehörden erneut vor die Frage, wie gut Deutschland auf mögliche Terrorzellen vorbereitet ist. Politiker aller Parteien zeigen sich erschüttert und fordern eine rasche Aufklärung und konsequente Strafverfolgung. Innenministerin Nancy Faeser lobte die Ermittler, betonte aber auch: „Der Fall zeigt, wie ernst die Bedrohungslage ist – und wie wichtig eine starke Sicherheitsarchitektur in Zeiten globaler Konflikte.“ Unterdessen wird diskutiert, ob Deutschland stärker gegen Unterstützerstrukturen der Hamas vorgehen sollte – auch Moscheevereine, Spendennetzwerke und Tarnorganisationen könnten stärker ins Visier der Behörden geraten. Die festgenommenen Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft, ein Haftbefehl wegen Terrorverdachts wurde bereits erlassen. Das Bundeskriminalamt warnt derweil vor Nachahmern und ruft die Bevölkerung zur erhöhten Wachsamkeit auf. Klar ist: Der Zugriff in Berlin war offenbar gerade noch rechtzeitig – und verhindert womöglich ein Blutbad. Doch die Gefahr ist damit nicht gebannt.