Symbolfoto – Bild KI-generiert

Hamburg – Auf der Flucht vor der Polizei ist ein 28-jähriger Autofahrer am Mittwochabend in Farmsen-Berne in einen Smart und eine Bushaltestelle gekracht. Die 70-jährige Fahrerin des Kleinwagens wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann soll sich zuvor trotz eines Annäherungsverbots in der Nähe seiner Ex-Partnerin aufgehalten haben. In der Nacht wurde er festgenommen. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Stand: 16:50 Uhr MEZ

Kurz vor 20 Uhr am Mittwoch, dem 25. November, rief die Frau die Polizei in die Fenglerstraße in Wandsbek. Nach Angaben des NDR bestand der Verdacht häuslicher Gewalt: Der 28-Jährige soll sich seiner früheren Partnerin genähert haben, obwohl ihm das nach einer gerichtlichen Anordnung zum Gewaltschutz untersagt gewesen sei. Als die Beamten eintrafen, war der Mann zunächst nicht mehr zu finden, hielt sich aber offenbar weiter in der Nähe auf. Gegen 21.40 Uhr trafen sie ihn nach Angaben der Polizei gegenüber der MOPO in einem VW Golf in Farmsen-Berne an. Als sie den Wagen kontrollieren wollten, gab er Gas und raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit den Berner Heerweg entlang.

Auf Höhe der Bushaltestelle Eissporthalle stieß er mit dem Smart der 70-jährigen Autofahrerin zusammen, der nach MOPO-Angaben gerade rangierte, und prallte gegen die Haltestelle. Die Frau kam verletzt ins Krankenhaus; der NDR sprach zunächst von einer Aufnahme zur Beobachtung. Angaben, sie sei schwer verletzt, sind behördlich nicht bestätigt. Der 28-Jährige floh zu Fuß weiter. Im Wagen fanden Beamte nach späteren NDR-Angaben unter anderem einen griffbereiten Hammer, eine Metallstange, ein Messer und in der Beifahrertür ein Pfefferspray. Ein zunächst von einem Reporter genanntes Klebeband hat die Polizei öffentlich nicht bestätigt.

Nach stundenlanger Fahndung nahm die Polizei den Mann um kurz vor 1 Uhr am Osterbrookplatz im Stadtteil Hamm fest. Laut NDR war er dabei betrunken. Die MOPO berichtet, Zivilfahnder hätten ihn an einer Wohnanschrift aufgespürt. Der Berner Heerweg war zeitweise gesperrt. Nach NDR-Angaben ist der 28-Jährige bereits wegen mehrfacher Verstöße gegen das Gewaltschutzgesetz polizeibekannt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und zu den weiteren Umständen, darunter der mögliche Verstoß gegen das Annäherungsverbot. Ob er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war oder der Wagen gestohlen wurde, ist öffentlich nicht mitgeteilt worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ein Annäherungsverbot auf dem Papier schützt niemanden, wenn der Betroffene einfach wieder vor der Tür steht. Die Frau hat den Notruf gewählt – und am Ende liegt eine Unbeteiligte im Krankenhaus, weil jemand die Flucht ergreift statt sich zu stellen.

KOMMENTAR / MEINUNG: Hammer, Messer und Pfefferspray in einem Auto sind kein Missverständnis. Auch wenn die Ermittlungen noch laufen und die Unschuldsvermutung gilt, zeigt der Fund, wie dünn die Grenze zwischen einem Beziehungskonflikt und einer Gefahr für Unbeteiligte werden kann.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer vor der Polizei davonrast, gefährdet nicht nur sich selbst. Eine Bushaltestelle und ein Kleinwagen in einem Wohnviertel sind kein Rennplatz. Die Beamten haben den Mann gestellt – jetzt muss die Justiz klären, was wirklich vorgefallen ist.

Die Unschuldsvermutung gilt. Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

NDR – Mann flüchtet vor Polizei und kracht in Bushaltestelle, 26.11.2026: https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/mann-fluechtet-vor-polizei-und-kracht-in-bushaltestelle,unfall-2280.html

Hamburger Morgenpost – Mann nähert sich Ex-Partnerin trotz Verbot und flieht vor Polizei, 26.11.2026: https://www.mopo.de/hamburg/polizei/mann-naehert-sich-ex-partnerin-trotz-verbot-und-flieht-vor-polizei-schwerer-crash/5105486

Radio Hamburg – Autofahrer flüchtet vor Polizei und kracht in Pkw, 26.11.2026: https://www.radiohamburg.de/aktuelles/hamburg/Autofahrer-fl%C3%BCchtet-vor-Polizei-und-kracht-in-Pkw-id1764325.html

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