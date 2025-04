Hamburg: Grausiger Fund im Stadtpark – Zwei Festnahmen nach Leichenfund

Hamburg, 20. April 2025 – Ein schrecklicher Fund erschüttert die Hansestadt: Am Donnerstagnachmittag entdeckten Passanten im Hamburger Stadtpark die Leiche eines 18-Jährigen in einem Gebüsch nahe dem Planschbecken. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hat zwei Tatverdächtige, ebenfalls 18 Jahre alt, festgenommen. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde der junge Mann durch Gewalteinwirkung getötet. Medienberichten zufolge wies die Leiche Stichverletzungen auf. Die Beamten fanden den Toten nach einem Hinweis von Spaziergängern in der Nähe der Otto-Wels-Straße. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des Jugendlichen feststellen. „Wir gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die weiteren Ermittlungen laufen“, erklärte ein Sprecher der Polizei.

Bereits am Freitag geriet ein 18-jähriger Bekannter des Opfers in den Fokus der Ermittler. Nach seiner Vernehmung wurde er vorläufig festgenommen und am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags anordnete. Am Samstagvormittag nahm die Polizei einen weiteren 18-Jährigen in Volksdorf fest, der ebenfalls in Untersuchungshaft sitzt und heute einem Haftrichter vorgeführt werden soll. Beide Verdächtigen waren mit dem Opfer bekannt.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Mordkommission arbeitet intensiv daran, den Tathergang und das Motiv zu klären. Der Fundort im beliebten Stadtpark, einem Erholungsgebiet für Familien und Spaziergänger, sorgt in Hamburg für Entsetzen. Anwohner äußerten auf Plattform X ihre Bestürzung: „So etwas in unserem Stadtpark – unfassbar“, schrieb ein Nutzer.

Die Polizei bittet Zeugen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen verdächtige Beobachtungen im Stadtpark oder an der nahegelegenen U-Bahnstation Borgweg gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (040) 4286-56789 entgegen.

Die Ermittlungen dauern an, während die Stadt versucht, die Fassung nach diesem schockierenden Verbrechen wiederzugewinnen.