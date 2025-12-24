Hamburg zahlt Millionen – Ukraine-Flüchtlinge wohnen in Hotels!

Hotel statt Heim, Bett statt Baracke – Hamburg steht vor einem Kosten-Schock! Während Tausende Bürger über steigende Mieten und sinkende Sozialleistungen klagen, zahlt die Stadt für Geflüchtete in Hotels ein Vermögen. Ganze Häuser wurden angemietet, um Schutzsuchende unterzubringen – allen voran Menschen aus der Ukraine, aber auch aus Afghanistan, Iran und Syrien. Die Nachfrage bleibt hoch, die Nerven in der Verwaltung liegen blank. Schon jetzt sind fast alle Plätze belegt, und neue Lösungen sind kaum in Sicht.

Doch hinter den sicheren Hotelmauern steckt ein millionenschweres Problem: Die Stadt zahlt pro Platz Tag für Tag horrende Summen, rechnet mit gewaltigen Ausgaben für Verpflegung und Betreuung. Dabei sind die öffentlichen Unterkünfte schon an ihrer Belastungsgrenze. Jede neue Ankunft bringt das System näher an den Rand des Kollapses. Inzwischen wurden einige Hotels wieder aufgegeben, andere verlängern ihre Verträge – Hamburg kämpft ums Gleichgewicht zwischen Humanität und Haushaltsdisziplin.

Die Sozialbehörde spricht von einer „dauerhaften Herausforderung“ und bleibt dennoch gezwungen, weiter improvisierte Lösungen zu schaffen. Neue Unterkünfte sollen entstehen, doch Genehmigungen, Bauzeiten und Personal fehlen. Unterdessen steigen die Kosten unaufhörlich, während immer mehr Menschen Schutz suchen. Die Stadt betont, niemand werde im Stich gelassen – doch klar ist: Hamburg steht vor einer Zerreißprobe zwischen Solidarität, Stadtplanung und Staatskasse.