HAMMER GEGEN DEN TERROR! EUROPA SCHLÄGT IN SYRIEN ZU

Feuer aus der Luft gegen den Terror! In einer gemeinsamen Militäraktion haben Großbritannien und Frankreich eine mutmaßliche Terroranlage in Syrien bombardiert. Kampfjets der Royal Air Force flogen zusammen mit französischen Einheiten einen gezielten Angriff auf ein geheimes Waffenversteck der IS-Miliz. Der Schlag traf ein abgelegenes Gebiet nahe der historischen Stadt Palmyra. Laut Militärangaben befanden sich dort keine Zivilisten. Die Botschaft ist klar: Europa lässt den Terror nicht zurückkehren.

Das Ziel der Operation war eine unterirdische Anlage, die nach Erkenntnissen westlicher Geheimdienste als Waffenlager diente. Präzisionsmunition schlug mit voller Wucht ein. Erste Auswertungen sprechen von einem erfolgreichen Einsatz. Die Militärs zeigen sich entschlossen und wachsam. Der Angriff sei kein Zufall, sondern ein bewusst gesetztes Signal an Terrornetzwerke, die im Schatten wieder Fuß fassen wollen.

London und Paris betonen geschlossen ihre Verantwortung im Kampf gegen den islamistischen Terror. Verteidigungsminister sprechen von Entschlossenheit und Klarheit. Ein Wiedererstarken der Terrorgruppe solle im Keim erstickt werden. Der Schlag in Syrien zeigt: Die westlichen Verbündeten handeln gemeinsam, schnell und kompromisslos, wenn die Sicherheit bedroht ist.