Singapur – Ein Urteil, das weltweit für Diskussionen sorgt, aber im Land selbst als konsequentes Zeichen verstanden wird: In Singapur ist ein Mann wegen des Besitzes von 52 Gramm Heroin hingerichtet worden – und die Regierung steht fest zu ihrer Linie. Kein anderes Land in Asien geht so entschlossen gegen Drogenhandel vor wie der streng geführte Stadtstaat. Was in Europa Empörung auslöst, gilt in Singapur als klares Bekenntnis zu Recht, Ordnung und Sicherheit. Denn wer hier mit Drogen handelt, riskiert nicht nur seine Freiheit, sondern sein Leben – und das weiß jeder. Laut den Ermittlungen war der Mann Teil eines kleinen, aber gefährlichen Netzwerks, das versucht hatte, Heroin in den Inselstaat zu schmuggeln. Doch die Behörden hatten längst ein wachsames Auge – und griffen zu, bevor das Gift auf die Straße gelangen konnte. 52 Gramm – das klingt nach wenig, doch in Singapur reicht diese Menge aus, um als „Handel mit Betäubungsmitteln“ zu gelten. Die Justiz machte kurzen Prozess: Der Angeklagte wurde nach geltendem Recht verurteilt, das Urteil durch alle Instanzen bestätigt. Während internationale Organisationen gegen die Strenge des Systems protestieren, sehen viele Bürger im Land gerade darin den Grund, warum Singapur zu den sichersten Nationen der Welt gehört. Keine Drogen, kaum Gewalt, null Toleranz – das Prinzip, das seit Jahrzehnten wirkt. Regierungsvertreter betonen, dass die Gesetze nicht auf Rache, sondern auf Abschreckung beruhen: Wer wisse, dass der Handel mit Drogen das Todesurteil bedeute, lasse die Finger davon. Und die Statistik gibt ihnen recht – die Drogenkriminalität ist im Vergleich zu anderen Metropolen verschwindend gering. Auch Nachbarländer wie Malaysia und Indonesien folgen dieser Linie mit eigenen strengen Strafen. In Singapur selbst genießt die Polizei höchstes Vertrauen, die Menschen leben in dem Bewusstsein, dass Sicherheit ihren Preis hat – und dass die Regeln für alle gelten. Das Urteil von Singapur ist daher weit mehr als ein Einzelfall: Es ist das kompromisslose Signal eines Staates, der keine Kompromisse eingeht, wenn es um das Leben seiner Bürger geht. 52 Gramm Heroin – und ein ganzes Land bekennt sich erneut zu seiner Linie: Sauber, sicher, konsequent – so verteidigt Singapur seine Zukunft.