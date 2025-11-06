Hasch im Kühlschrank„Dubai-Schokolade“ entpuppt sich als Drogenfalle

In Niedersachsen sind Ermittler auf eine besonders dreiste Masche gestoßen: Unter dem edel klingenden Namen „Dubai-Schokolade“ wurden kiloweise Drogen versteckt – mitten in einer harmlos wirkenden Wohnung. Was zunächst wie eine Lieferung exklusiver Süßwaren aussah, entpuppte sich bei näherem Hinsehen als raffinierter Versuch, illegale Substanzen unter dem Radar zu schmuggeln. Der Verdächtige, ein junger Mann, sitzt nun in Untersuchungshaft – doch die Ermittlungen stehen erst am Anfang.

Der Fund erinnert an Szenen aus einem Krimi: Im Kühlschrank der Wohnung in Oyten stießen die Zollfahnder auf eine perfekt inszenierte Tarnung. Die Päckchen waren sorgsam gestaltet, mit auffälligen Etiketten und exotischem Flair – alles, um den Anschein eines harmlosen Genusses zu wahren. Tatsächlich aber steckte in der vermeintlichen „Schokolade“ eine erhebliche Menge Haschisch. Die Verpackung war so täuschend echt, dass selbst erfahrene Ermittler zunächst zweimal hinsehen mussten. Die Methoden der Szene werden immer professioneller – und skrupelloser.

Der Fall wirft ein Schlaglicht auf den wachsenden Einfallsreichtum der Drogenszene. Offensichtlich wird gezielt mit Lifestyle-Optik gespielt, um die Hemmschwelle zu senken und die Entdeckung zu erschweren. Behörden warnen bereits vor einer neuen Welle „getarnter Drogenimporte“ im Alltagsdesign. Der beschuldigte junge Mann schweigt bisher zu den Vorwürfen. Klar ist jedoch: Der Einsatz war ein Glücksgriff für die Ermittler – und ein weiteres Beispiel dafür, wie kreativ und gefährlich der illegale Drogenhandel inzwischen geworden ist.