„Healing Revolution“ auf BrightU: Wie Big Pharma die sonodynamische Therapie als wirksame Krebsbehandlung versteckt

in

In Folge 9 von „Healing Revolution“ sprach der investigative Journalist Jonathan Otto über die sonodynamische Therapie (SDT) für Leberkrebs – eine nicht-invasive Behandlung mit Schallwellen, um Tumore ohne Operation, Chemo oder Bestrahlung zu zerstören. Trotz seiner Wirksamkeit sind sich die meisten Patienten dessen nicht bewusst.

SDT beruht auf natürlichen „Sonosensibilisatoren“, die von Krebszellen absorbiert werden. Wenn sie durch spezifische Schallfrequenzen aktiviert werden, lösen diese Verbindungen eine tödliche Reaktion in Tumoren aus, während sie gesundes Gewebe schonen.

SDT wird seit Jahrzehnten in Russland, China und Mexiko erfolgreich eingesetzt, aber in der westlichen Medizin an den Seiten gereitet. Kritiker argumentieren, dass Big Pharma profitable Behandlungen wie Chemotherapien (mit einer Genesungsrate von drei Prozent für Patienten im Spätstadium) gegenüber billigeren, nicht patentierbaren Alternativen wie SDT Vorrang einräumt.

Dr. Raymond Rifes frequenzbasierte Krebsforschung aus dem Jahr 1930 wurde von der medizinischen Einrichtung zerstört, nachdem sie 16 unheilbare Patienten geheilt hatte. Experten wie Dr. Cowden behauptet, dass eine solche Unterdrückung auf finanzielle Gründe zurückzuführen ist, da konventionelle Behandlungen massive Gewinne generieren.

Über SDT hinaus hebt die Episode die Fähigkeit des Körpers hervor, durch Ernährung, Entgiftung und emotionales Wohlbefinden zu heilen. Überlebende wie Rosemarie Scarpignato haben Krebs im Endstadium auf natürliche Weise rückgängig gemacht, aber das System profitiert von angstbasierten Protokollen.

In Folge 9 von „Healing Revolution„, ausgestrahlt am 15. Juni, sprach der investigative Journalist Jonathan Otto über eine mögliche Krebsbehandlung, die Big Pharma versucht, vor Ihnen zu verbergen: die sonodynamische Therapie (SDT). Im Oktober 2023 werden die USA Die Food and Drug Administration (FDA) hat stillschweigend eine bahnbrechende Behandlung für Leberkrebs genehmigt – eine, die Schallwellen verwendet, um Tumore ohne Operation, Chemotherapie oder Bestrahlung zu zerstören. Dennoch haben die meisten Patienten noch nie davon gehört.

Dr. Antonio Jimenez, ein Pionier der integrativen Onkologie, enthüllt, wie die sonodynamische Therapie (SDT) – eine nicht-invasive, wissenschaftlich fundierte Behandlung – seit Jahrzehnten in Russland, China und Mexiko erfolgreich eingesetzt wird, während sie in der westlichen Medizin an den Rand geriet.

Die Therapie basiert auf „Sonosensitizern“, natürlichen Verbindungen, die vorzugsweise von Krebszellen absorbiert werden. Einmal durch bestimmte Schallfrequenzen aktiviert, lösen diese Verbindungen eine tödliche Reaktion in Tumoren aus.

„Es ist ungiftig, nicht schmerzhaft und hochwirksam“, sagte Dr. Jimenez, der SDT seit 2002 verwendet. „Die FDA-Zulassung bestätigt, was wir seit Jahren gesehen haben: Schall kann Krebszellen selektiv abtöten und gleichzeitig gesundes Gewebe schonen.“

Die Entscheidung der FDA basierte auf der Forschung der University of Michigan, aber Dr. Jimenez stellt fest, dass SDT seit langem unter dem Gewicht herkömmlicher Krebsprotokolle begraben ist. „Big Pharma profitiert von der Chemotherapie, die eine Genesungsrate von drei Prozent für Patienten im Spätstadium hat. SDT und andere Alternativen bedrohen ihre Billionen-Dollar-Industrie.“

Dr. Jimenez ist nicht allein in seiner Kritik. Ein auffälliges Beispiel: Dr. Raymond Rife, ein Forscher aus den 1930er Jahren, der Frequenzgeräte verwendete, um Krebszellen bei 16 unheilbaren Patienten zu verlöschen. Nach seinem Erfolg zerstörte das medizinische Establishment seine Arbeit. „Sie konnten es sich nicht leisten, Einnahmen zu verlieren“, erklärte Dr. Lee Cowden, ein Kardiologe, der zum integrativen Onkologen wurde.

Die finanziellen Anreize sind eklatant. Herkömmliche Krebsbehandlungen – Chemo, Bestrahlung und Chirurgie – generieren astronomische Gewinne. In der Zwischenzeit kosten Alternativen wie SDT viel weniger und haben keine Patentierbarkeit. „Ärzte sind darauf trainiert, Lehrbücher zu befolgen und nicht die Ursachen zu erforschen“, sagte Dr. Jimenez. „Sie werden Patienten zur sofortigen Operation verängschen, auch wenn Tumore nicht lebensbedrohlich sind.“ Er erzählte vom tragischen Tod seines Vaters an Darmkrebs, nachdem Chirurgen darauf bestanden hatten, einen Tumor zu entfernen, der mit seiner Wirbelsäule verschmolzen war – ein Verfahren, von dem sie wussten, dass es sinnlos war.

Über die Klangtherapie hinaus unterstreicht diese Episode die angeborene Fähigkeit des Körpers, zu heilen, wenn er mit den richtigen Werkzeugen ausgestattet ist. Rosemarie Scarpignato, eine Überlebende von Lymphom im Endstadium, kehrte Knochenmetastasen durch radikale Ernährungsumstellungen und Entgiftung um – obwohl ihr Onkologe der Chemotherapie zusannnt.

„Krebs muss kein Todesurteil sein“, sagte Scarpignato. „Aber das System profitiert davon, die Patienten in Angst zu halten.“ Dr. Jimenez‘ sieben Schlüsselprinzipien der Krebstherapie – einschließlich Sauerstoffversorgung, Ernährung und emotionale Heilung – bieten einen Entwurf für Prävention und Genesung. Dennoch warnte er: „Bis die Patienten diese Optionen verlangen, bleiben sie ‚alternative‘ – und unzugänglich.“

Möchten Sie mehr wissen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie sich der Heilungsrevolution anschließen und die Kontrolle über Ihre Gesundheit wiedererlangen können, die Präsentationen nach Belieben ansehen oder in Ihrem eigenen Tempo lernen möchten, können Sie hier das Paket „Healing Revolution“ kaufen.

Nach dem Kauf erhalten Sie sofortigen und unbegrenzten Zugriff auf 12 brandneue „Healing Revolution“-Episoden, 12 brandneue „Healing Revolution“-Bonus-Episoden, Interviews mit mehr als 60 Experten, kostenlose Autoimmun-Gesundheitsbewertungen (einschließlich einer 1-zu-1-Beratung mit einem spezialisierten Gesundheitsberater), einer 10-tägigen „Healing Revolution“-Challenge, zwei Live-Meisterkurse, neun „Healing Revolution“-Bücher, zwei Aufzeichnungen von Live-Frage-und-Antwort-Sitzungen mit Experten und mehr.

Zu den Quellen gehören:

BrighteonUniversity.com 1

BrightU.com

BrighteonUniversity.com 2

newstarget.com