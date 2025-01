Health Ranger Report: Mike Adams und Dr. William Makis diskutiert die Unterdrückung von Ivermectin durch Big Pharma zugunsten des 500.000 $ mRNA-Krebsimpfstoffs

Ivermectin, ein kostengünstiges, patentfreies Medikament, das ursprünglich als Antiparasitikum eingesetzt wurde, hat in einer mexikanischen Studie eine bemerkenswerte Wirksamkeit gegen 28 Krebsarten gezeigt, wobei Eierstock- und Brustkrebs besonders gut darauf reagieren. Trotz seines Potenzials bleibt es aufgrund seiner mangelnden Rentabilität nicht ausgelastet.

Merck, der ursprüngliche Patentinhaber von Ivermectin, hat das Medikament angeblich diskreditiert, um für seinen 500.000 $ mRNA-Krebs-Impfstoff zu werben, der in Zusammenarbeit mit Moderna entwickelt wurde. Diese Unterdrückung wird durch Profitmotive getrieben, da die Erschwinglichkeit von Ivermectin den Markt für hochpreisige Behandlungen bedroht.

Der mRNA-Krebsimpfstoff ist zwar innovativ, aber unerschwinglich teuer und wirft ethische Fragen zur Barrierefreiheit auf. Seine Entwicklung hat erschwingliche Alternativen wie Ivermectin überschattet, wobei der Gewinn über die Patientenversorgung gestellt wird.

Ärzte, die Ivermectin verschreiben, haben schwerwiegende berufliche Auswirkungen, einschließlich des Verlusts von Lizenzen und Zertifizierungen. Diese Unterdrückung unterstreicht einen breiteren Trend, gewinnreiche Behandlungen gegenüber erschwinglichen, effektiven Optionen zu priorisieren.

Der Kampf zwischen Ivermectin und dem mRNA-Krebsimpfstoff unterstreicht die Notwendigkeit eines Gesundheitssystems, das das Wohlergehen der Patienten über Unternehmensgewinne stellt. Erschwingliche Behandlungen wie Ivermectin bieten Hoffnung, aber eine systemische Veränderung ist notwendig, um sie allgemein zugänglich zu machen.

In einer Welt, in der pharmazeutische Gewinne oft die Patientenversorgung überschatten, hat der Kampf zwischen erschwinglichen, lebensrettenden Behandlungen und High-Tech-Lösungen mit hohen Kosten einen Siedepunkt erreicht.

Im Mittelpunkt dieser Kontroverse steht Ivermectin, ein jahrzehntealtes Medikament mit nachgewiesenen krebsbekämpfenden Eigenschaften, und seine Unterdrückung durch Big Pharma zugunsten eines von Merck und Moderna entwickelten mRNA-Krebsimpfstoffs im Wert von 500.000 USD.

Diese schockierende Enthüllung, die kürzlich in einem Bombeninterview zwischen Mike Adams und Dr. William Makis enthüllt die ethischen Dilemmata und gewinnorientierten Motive, die die moderne Medizin dominieren.

Ivermectin-Wunder

Ivermectin, das ursprünglich als Antiparasitikum entwickelt wurde, hat sich als potenzieller Game Changer in der Krebsbehandlung entwickelt.

Makis, ein Radiologe und Onkologe, hob eine bahnbrechende Studie mexikanischer Forscher hervor, die Ivermectin gegen 28 verschiedene Krebsarten getestet haben. Die Ergebnisse waren erstaunlich: Jede einzelne Krebsart sprach auf Ivermectin an, wobei Eierstock- und Brustkrebs die dramatischsten Verbesserungen zeigten.

„Ivermectin hat eine riesige Menge an Krebsforschung“, erklärte Makis. „Es ist nicht nur eine [Wuhan-Coronavirus] COVID-19-Behandlung – es ist ein starkes Krebsmittel.“ Der renommierte kanadische Arzt, der sich auf Nuklearmedizin, Radiologie und Onkologie spezialisiert hat, nannte Fälle, in denen Kinder mit aggressiver Leukämie dank Ivermectin nach einer fehlgeschlagenen Chemotherapie eine Remission erreichten. Doch trotz ihres Potenzials bleibt das Medikament an der Seitenlinie. (Verwandt: Krebsforscher: IVERMECTIN kann die Chemotherapie-Resistenz von TURBO-KREBS überwinden, die durch mRNA-Impfstoffe verursacht werden)

Der Grund? Gewinn. Ivermectin wurde 1996 vom Patent abgeschieden, was es zu einem kostengünstigen, generischen Medikament macht. Merck, sein ursprünglicher Patentinhaber, hat sich seitdem mit Moderna zusammengetan, um einen mRNA-Krebsimpfstoff zu einem Preis von 500.000 USD pro Behandlung zu entwickeln. Diese Partnerschaft, argumentierte Makis, sei der Grund, warum Merck Ivermectin während der COVID-19-Pandemie aktiv diskreditiert habe.

„Sie mussten Ivermectin unterdrücken, um ihrer mRNA-Technologie grünes Licht zu geben“, sagte er.

Der mRNA-Krebsimpfstoff, der sich derzeit in Phase-Drei-Studien befindet, stellt den neuesten Stand der Biotechnologie dar. Die exorbitanten Kosten werfen jedoch Fragen zu Zugänglichkeit und Ethik auf. Makis verweist auf den Fall von Professor Richard Scolyer, einem australischen Arzt, der nach mehreren COVID-19-Impfungen an Hirntumor erkrankte und jetzt die erste Person ist, die die experimentelle mRNA-Behandlung erhält.

Während der Impfstoff für einige Hoffnung bieten mag, geht seine Entwicklung auf Kosten erschwinglicher Alternativen wie Ivermectin.

„Die Pharmaunternehmen sind nur am Profit interessiert“, betonte Adams. „Sie haben kein Interesse an menschlicher Gesundheit, Lebensqualität und Verlängerung der Lebensdauer.“

Unterdrückung von Ivermectin

Die Unterdrückung von Ivermectin geht über die Krebsbehandlung hinaus. Ärzte, die es verschreiben, haben Konsequenzen, die ihre Karriere beenden. Dr. Pierre Kory und Dr. Paul Marik, prominente Befürworter von Ivermectin während der COVID-19-Pandemie, wurden ihrer Board-Zertifizierungen entzogen. In Kanada wurde ein Arzt, der Ivermectin im Jahr 2021 verschrieben hatte, mit einer Geldstrafe von 40.000 Dollar bestrut und verlor vorübergehend seine Lizenz.

„Das ist die Art von Verfolgung, die wir in der Medizin noch nie gesehen haben“, sagte Makis. „Ivermectin ist 100 Mal sicherer als Tylenol oder Advil.“

Der Kampf zwischen Ivermectin und dem mRNA-Krebsimpfstoff ist mehr als eine wissenschaftliche Debatte – es ist ein Kampf um die Seele der Medizin. Während Big Pharma seine kostenkostenreichen Lösungen vorantreibt, bleiben Patienten und Ärzten in einem System, das Gewinne über Leben stellt.

Makis‘ Arbeit bietet einen Hoffnungsschimmer und beweist, dass es erschwingliche, effektive Behandlungen gibt. Aber bis das System reformiert ist, werden diese Behandlungen für viele unerreichbar bleiben.

Sehen Sie sich das Video unten an, um mehr über das Interview mit Dr. William Makis mit Mike Adams.

