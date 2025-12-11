HEFTIG! Junger sprengt sich Hand weg – Böller-Wahnsinn in Hamburg!

Der blanke Horror in Hamburg! Ein Teenie verliert seine komplette Hand durch einen illegalen Sprengsatz – ein Alptraum, der wahr geworden ist. Der Schreckensakzident ereignete sich auf einer Hundewiese im Niendorfer Gehege und zeigt einmal mehr die tödliche Gefahr von illegalem Feuerwerk.

Zusammen mit seinem Kumpel zündete der Fünfzehnjährige einen selbstgebastelten Sprengsatz aus besonders gefährlichen tschechischen DumBum-Böllern. Diese Horror-Knaller sind nicht zu unterschätzen – mit ihrer enormen Sprengkraft und lärmender Detonation stellten die Jungs aus mehreren dieser illegalen Dinger eine tückische Waffe zusammen. Das Ergebnis: ein unfassbarer GAU, der das Leben des Jungen für immer verändern wird. Sofort ging der Sprengsatz hoch und riss dem Teenager seine Hand ab – im Spezialkrankenhaus liegt er jetzt mit schweren Verletzungen.

Der erste Zündungsversuch blieb harmlos, doch der zweite Versuch mit dem Feuerzeug führte zur Katastrophe. Aus reiner Unachtsamkeit wurde aus einem vermeintlichen Spaß ein lebensverändernder Unfall. Die Behörden warnen eindringlich vor solchen Explosivstoffexperimenten – besonders in der Silvesterzeit. Ein mahnendes Beispiel für alle Heranwachsenden: Illegale Böller sind kein Spielzeug, sondern tödliche Waffen!