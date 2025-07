Heiko Schöning: Verbrecher-Clans kämpfen um die Macht und sie werden nun sichtbar!

Heiko Schöning spricht bei Stefan Magnet zu den unterdrückten Hintergründen der aktuellen, weltweiten Kriegsvorbereitungen. Er sagt: „Wir werden bewusst über die wahren Absichten im Dunklen gehalten.“ Krieg sei der Höhepunkt im Kampf um die globalistische Vorherrschaft. Und vieles ist nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint… Trump, Obama, Epstein, Iran, Russland, China und: Wer war John McCloy? In diesem umfassenden Gespräch erklärt Heiko Schöning, weshalb wir zwangsläufig mit Lügen und Verdrehungen konfrontiert werden. Und weshalb alle Akteure eine „One World“ unter jeweils anderen Vorzeichen anstreben. Außerdem nennt der Arzt und Autor Schöning neue Namen und zeigt Hintergründe zur Zerstörung Gazas. Denn Gaza, so Schöning, spielt eine entscheidende Rolle, wenn es um ein Milliarden-Geschäft mit Gasvorkommen in der Region geht. Das erwähnte Buch von Heiko Schöning inklusive DVD ist im AUF1-Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/game-over-2-angriff-aufs-mikrobiom Das Buch von Whitney Webb zu Epstein „Eine Nation unter Erpressung“ ist hier erhältlich: https://www.auf1.shop/products/eine-nation-unter-erpressung-blackmail-band-1

Quelle:

https://auf1.tv/stefan-magnet-auf1/heiko-schoening-verbrecher-clans-kaempfen-um-die-macht-und-sie-werden-nun-sichtbar