HEIZ-HAMMER UND WORTBRUCH! SPD ZÜNDET DEN NÄCHSTEN BÜRGER-ÄRGER

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Berlin kocht vor Wut. Kaum im Amt, schon bröckelt das große Versprechen von Schwarz-Rot. Das verhasste Heizgesetz aus der Ampel-Zeit sollte verschwinden, so stand es großspurig im Vertrag. Doch ausgerechnet die SPD stellt sich quer und klammert sich an Vorgaben, die Millionen Eigentümer und Mieter in Angst versetzen. Statt Entlastung drohen neue Zwänge, statt Klarheit herrscht Chaos. Die Union spricht von Bevormundung, die Bürger fühlen sich erneut übergangen.

Hinter den Kulissen knallt es gewaltig. In den Verhandlungen blockiert die SPD jede echte Lockerung und verteidigt Regeln, die faktisch einen Technik-Zwang bedeuten. Die Gespräche kommen kaum voran, Fristen platzen, Ankündigungen verpuffen. Was als schnelle Reform verkauft wurde, versinkt im Koalitions-Streit. Währenddessen wächst die Unsicherheit im ganzen Land, weil niemand weiß, was am Ende wirklich gilt.

Besonders Hausbesitzer schlagen Alarm. Der Eigentümerverband warnt vor einem politischen Blindflug mit Ansage. Das Parlament müsse erst beraten, Experten anhören und rechtssicher entscheiden, doch dafür fehle schlicht die Zeit. Die Gefahr eines erneuten Stopps durch die Richter steht im Raum. Am Ende bleibt der Eindruck einer Partei, die stur an Ideologie festhält und dabei den Zorn der Bürger billigend in Kauf nimmt. Die Heiz-Frage wird zur Vertrauensfrage – und die SPD steht einmal mehr am Pranger.

Pressecop24 bitte auf Telegram-Kanal folgen: t.me/pressecop24!