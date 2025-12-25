Hessen: Wasser-Kosten-Hammer im Sonnenuhren-Dorf: Birkenau!

Birkenau im Odenwald, das sich sonst gerne als idyllisches „Dorf der Sonnenuhren“ präsentiert, katapultiert sich mit einem einzigen Beschluss ins Zentrum eines handfesten Gebührenskandals. Statt Beschaulichkeit und Touristenromantik herrscht jetzt Wut am Küchentisch, weil aus dem Grundrecht auf bezahlbares Trinkwasser ein Luxusgut für Besserverdienende zu werden droht. Während sich die Gemeinde jahrelang mit ihrem sonnigen Image schmückte, sorgt jetzt ein Beschluss aus der Gemeindevertretung für frostige Stimmung und die bittere Erkenntnis: Wer hier lebt, zahlt künftig kräftig drauf – nur um ganz normal zu trinken, zu duschen und die Toilettenspülung zu betätigen.

Hinter verschlossenen Türen wird mit knapper Mehrheit entschieden, was draußen ganze Existenzen in die Knie zwingen kann, und viele Bürger fühlen sich vor den Kopf gestoßen, ja regelrecht abgezockt. Plötzlich steht nicht mehr die Frage im Raum, wie man seine Familie durch den Monat bringt, sondern ob jeder Wasserstrahl aus dem Hahn schon ein schlechtes Gewissen auslöst. Gerade Familien, Rentner mit kleiner Rente und Mieter ohne Spielraum sehen sich einem Gebühren-Tsunami ausgeliefert, der wie eine kalte Dusche über dem Ort zusammenbricht – und das alles in einer Zeit, in der Lebenshaltungskosten ohnehin an allen Fronten explodieren.

In den Straßen von Birkenau macht längst das Wort „Wasser-Wucher“ die Runde, während empörte Bürgervertreter davon sprechen, dass hier eine Schmerzgrenze endgültig überschritten wurde. Aus Gesprächen am Gartenzaun, in Vereinen und auf dem Wochenmarkt klingen Fassungslosigkeit, Angst und die wachsende Überzeugung, dass diese Entscheidung die Gemeinde spaltet wie selten etwas zuvor. Der stolze Beiname als freundliches Sonnenuhren-Dorf droht zur bitteren Pointe zu verkommen, wenn Birkenau bundesweit nicht mehr für Charme und Tradition steht, sondern als Hochburg der teuersten Wasserhähne im Land – ein Ort, an dem jeder Schluck aus dem Glas zum Symbol dafür wird, wie weit sich Politik und Alltag der Menschen voneinander entfernt haben.