HEUCHLER-SKANDAL IM IRAN! – MULLAH-TOCHTER TANZT HALBNACKT – UND DER VATER PREDIGT MORAL!

Was für ein Skandal! Ein Video aus dem Iran erschüttert derzeit die religiöse Fassade der Machthaber – und zeigt einmal mehr die unglaubliche Doppelmoral jener, die anderen strenge Regeln aufzwingen, selbst aber in Luxus und Heuchelei schwelgen! Zu sehen ist ein hochrangiger iranischer Funktionär, umgeben von Festgästen bei der Hochzeit seiner Tochter – doch was die Kamera einfängt, lässt Millionen fassungslos zurück: Die Braut trägt ein enges, figurbetontes Kleid mit tiefem Ausschnitt, glitzernden Applikationen und freigelegten Schultern – ein Anblick, der nach den strengen Kleidungsregeln des Regimes eigentlich streng verboten wäre! Doch niemand wagt ein Wort, kein Mullah erhebt die Stimme – schließlich ist es die Tochter eines Mannes, der selbst über die „Moral“ anderer richtet!

Diese Aufnahmen verbreiten sich im Internet wie ein Lauffeuer – und sie brennen sich tief in das kollektive Bewusstsein der Bevölkerung. Wie kann ein Mann, der täglich Frauen wegen eines fehlenden Kopftuchs, eines zu kurzen Mantels oder eines sichtbaren Haars beschimpft und bestrafen lässt, gleichzeitig stolz neben seiner leicht bekleideten Tochter stehen – und sogar mit ihr tanzen? Beobachter sprechen von einer „offenen Ohrfeige für das Volk“, von einem Symbol der Heuchelei und Machtarroganz, die in der islamischen Republik längst alltäglich geworden ist. Während einfache Bürgerinnen inhaftiert, gedemütigt und geschlagen werden, weil sie ihr Haar zeigen, feiert die Elite hemmungslos – ungestört, ungestraft, unantastbar!

Der Aufschrei im Netz ist gewaltig! Iranische Frauenrechtsaktivistinnen sprechen von einem Wendepunkt, von einem „sichtbaren Beweis für das verfaulte System“. Die Bevölkerung reagiert mit Wut, Spott und bitterer Ironie – viele posten eigene Fotos mit der Überschrift „Ich bin nicht die Tochter eines Mullahs“. Die Szene vom luxuriösen Hochzeitsfest entlarvt in brutaler Klarheit, was die meisten längst wissen: Moral gilt im Iran nur für das Volk – nicht für die Mächtigen! Während sich der Funktionär in Schweigen hüllt und staatliche Medien den Vorfall totschweigen, verbreitet sich das Video weiter – und wird zum Symbol einer Nation, die genug hat von Verlogenheit, Kontrolle und Doppelmoral. Ein Skandal, der das Fundament der religiösen Heuchelei zum Beben bringt!