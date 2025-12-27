Hexenjagd! „Schwindel“: Schon wieder! Trump tobt wegen Epstein!

Palm Beach – Es ist wie ein längst bekanntes Schauspiel: Donald Trump wütet, tobt, schimpft. Kaum ist Weihnachten vorbei, brennt beim Ex-Präsidenten erneut die Sicherung durch! Auf seiner Plattform Truth Social lässt er die Wut freien Lauf: Wieder geht’s um den toten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Wieder schießt er gegen Ermittler, Ministerien, Medien – und natürlich die Demokraten. Alles, was nicht in seine Welt passt, ist für ihn eine „Hexenjagd“.

Der Ton ist schriller denn je. Trump spricht von einem „Skandal“, einem „Schwindel“, einer „Verschwörung“ – und zeigt mit dem Finger auf das Justizministerium, das seiner Meinung nach „Zeit verschwenden“ würde. Dabei betonen die Behörden, sie müssten sich durch unzählige vertrauliche Unterlagen wühlen, Namen schwärzen, Opfer schützen. Doch Trump interessiert das nicht. Statt Besinnlichkeit nach dem Fest gibt’s bei ihm Beschuldigungen, Trotz und die altbekannte Opferrolle.

Hinter den Kulissen wächst das Unbehagen: Wieder einmal nutzt Trump den Epstein-Komplex, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und sich selbst als Verfolgten darzustellen. Seine Wahrheit? Nur eine Version seiner eigenen Inszenierung. Und so klingt der Trump’sche Wutanfall am Weihnachtswochenende weniger nach politischer Analyse – sondern eher nach einem weiteren Akt im ewigen Drama: „Alle gegen mich!“