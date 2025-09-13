HIER KOMMT DIE FOLIZEI! IRRER MERCEDES-VITO IM POLIZEI-LOOK – ERZGEBIRGS-MANN (36) UNTER AMTSANMAßUNGS-VERDACHT!

Thum (Sachsen) – Blaulicht-Wahnsinn im Erzgebirge! In der beschaulichen Kleinstadt Thum (4759 Einwohner) rückte die echte Polizei am 11. September mit einem richterlichen Beschluss und Abschleppdienst an – Ziel: ein Mercedes Vito, der wie ein Polizeiwagen aussah, es aber nicht war. Der Halter des Fahrzeugs, ein 36-jähriger Mann aus dem Erzgebirge, steht nun im Visier der Verkehrspolizei Chemnitz. Der Vorwurf: Amtsanmaßung! Denn der Mann hatte seinen Vito in der typischen Farbgebung eines Funkstreifenwagens beklebt – ein gefährlicher Täuschungsversuch mit womöglich ernsten Folgen. Polizeisprecherin Doreen Stein (40) bestätigt: „Gegen den 36-jährigen Halter des Mercedes wird ermittelt, weil er sein Fahrzeug in der Farbgestaltung eines Polizeifunkstreifenwagens beklebt hatte.“ Fotos des Fahrzeugs zeigen ein auffällig gestaltetes Auto im Polizei-Design – fast nicht vom Original zu unterscheiden. Blaue Streifen, reflektierende Folien, sogar eine Leuchteneinheit war angebracht! In der Region kursierte der Wagen schon seit Wochen und sorgte für Verwirrung im Straßenverkehr – einige Verkehrsteilnehmer sollen sogar langsamer gefahren sein, weil sie glaubten, die Polizei sei hinter ihnen. Doch jetzt ist Schluss mit dem falschen Streifenwagen: Die echten Beamten ließen das Fahrzeug kurzerhand abschleppen. Ob der Mann tatsächlich Kontrollen durchführte oder sich als Polizist ausgab, ist noch unklar. Fakt ist: Wer versucht, sich als Ordnungshüter auszugeben, macht sich strafbar. Die Ermittlungen laufen, dem 36-Jährigen drohen jetzt nicht nur ein saftiges Bußgeld, sondern möglicherweise auch eine Anklage wegen Amtsanmaßung. Ein Fall, der zeigt, wie schnell aus einem Gag ein Gesetzesverstoß werden kann – und wie wachsam die echte Polizei bleibt, selbst wenn es nur um einen „Polizei-Verschnitt“ geht.