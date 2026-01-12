HINRICHTUNG AUF DEM FRIEDHOF!Blutiger Mordanschlag sprengt Trauerfeier auf Korsika

Ajaccio auf Korsika steht unter Schock. Während einer Beerdigung fällt plötzlich ein tödlicher Schuss, mitten in der Stille des Abschieds. Der frühere Nationalistenführer Alain Orsoni wird während der Trauerfeier für seine Mutter kaltblütig erschossen. Panik, Schreie und blankes Entsetzen brechen aus, als der Mann vor den Augen der Trauergemeinde zusammenbricht. Was ein letzter Abschied sein sollte, endet in einem Albtraum.

Der Schütze feuert aus dem Hinterhalt und verschwindet spurlos. Die Tat wirkt geplant, präzise und gnadenlos. Ermittler sprechen von einem gezielten Anschlag mit mafiösem Muster. Der Mord trifft einen Mann, der über Jahre tief im korsischen Machtgefüge verankert war und viele Feinde hatte. Für die Ermittler deutet alles auf eine Abrechnung hin, die lange vorbereitet wurde.

Zurück bleiben traumatisierte Angehörige, fassungslose Trauergäste und eine Insel in Angst. Die Justiz ermittelt unter Hochdruck, doch die Stimmung ist düster. Wieder zeigt sich, wie brutal und unbarmherzig alte Konflikte auf Korsika ausgetragen werden. Selbst der Tod schützt nicht mehr vor Rache – nicht einmal am Grab der eigenen Mutter.