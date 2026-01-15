HOLLYWOOD-SCHOCK! KIEFER SUTHERLAND DROHT FAHRER MIT DEM TOD

Los Angeles steht unter Strom. Ein Hollywood-Star, sonst bekannt als harter Held auf dem Bildschirm, soll im echten Leben völlig die Kontrolle verloren haben. Nach einer Festnahme in der Metropole der Stars sickern immer mehr belastende Details aus einem Polizeibericht durch. Was zunächst wie ein Ausraster wirkte, entwickelt sich nun zu einem düsteren Fall, der das saubere Image des Schauspielers schwer beschädigt.

Laut den Ermittlern soll Kiefer Sutherland einen Uber-Fahrer massiv eingeschüchtert haben. Die Situation eskalierte so weit, dass der Fahrer Todesangst gehabt haben soll. Worte, die man sonst nur aus brutalen Drehbüchern kennt, sollen plötzlich real geworden sein. Beamte sprechen von einer aggressiven Stimmung, von Drohungen und von einem Auftritt, der selbst erfahrene Polizisten erschüttert habe.

In Hollywood wächst nun die Fassungslosigkeit. Fans reagieren schockiert, Branchenkenner sprechen von einem Absturz mit Ansage. Der Mann, der im Fernsehen immer den Retter spielte, steht plötzlich auf der dunklen Seite der Schlagzeilen. Der Fall wirft eine bittere Frage auf: Wie viel Fassade steckt hinter dem Glamour der Traumfabrik, wenn ein Star abseits der Kameras offenbar jede Grenze verliert?