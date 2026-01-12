Horror-Fund schockiert ganz Worms!

Ein Albtraum mitten im Alltag: Auf einem Bolzplatz in Worms wird das fröhliche Spiel jäh unterbrochen, als Kinder im angrenzenden Gebüsch auf etwas Unfassbares stoßen. Was zunächst wie ein harmloser Ballverlust wirkt, endet in blankem Entsetzen. Hinter einem Zaun, nahe einer Bahntrasse, liegt ein menschlicher Schädel. Ein Anblick, der selbst gestandene Ermittler sprachlos macht und eine ganze Stadt in Angst versetzt.

Kurz darauf rücken Polizeikräfte an und machen eine weitere grausige Entdeckung. Im Dickicht kommen zusätzliche Knochen zum Vorschein, offenbar Teile eines menschlichen Skeletts. Der Fundort wirkt abgelegen, fast versteckt, und wirft düstere Fragen auf. Wie lange lagen die sterblichen Überreste dort? Wurde der Ort bewusst gewählt, um etwas zu verbergen? Die Stille des Gebüschs bekommt plötzlich eine bedrohliche Bedeutung.

Jetzt ermittelt die Polizei in alle Richtungen. Noch ist völlig offen, ob hinter dem Knochenfund ein grausames Verbrechen steckt oder ein lange ungeklärtes Verschwinden. Klar ist nur eines: Worms steht unter Schock. Eltern sind verunsichert, Anwohner fassungslos. Ein Ort, der für Spiel und Unbeschwertheit stand, ist nun zum Schauplatz eines finsteren Rätsels geworden – und die Angst bleibt, bis die Wahrheit ans Licht kommt.