Berlin – Es ist eine Zahl, die einem den Atem raubt: 2164 Kinder sollen laut internen Behördenberichten in den vergangenen zehn Jahren Opfer sexuellen Missbrauchs durch afghanische Staatsangehörige geworden sein. Die Fälle reichen von systematischen Übergriffen in Sammelunterkünften bis hin zu brutalen Einzeltaten in Schulen, Parks und sogar Pflegefamilien. Die Täter? Männer, die im Zuge der Grenzöffnung 2015 unter der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Deutschland kamen.

Zehn Jahre nach jenem historischen Herbst, der als „humanitäre Zeitenwende“ in die Geschichtsbücher eingehen sollte, ist die Realität für viele deutsche Familien eine andere: Angst, Leid und Wut. Opferverbände sprechen von einem „politischen Desaster mit menschlichen Kollateralschäden“, das viel zu lange verharmlost wurde.

Ermittler warnen seit Jahren – niemand wollte hören

Die Statistik stammt aus einem vertraulichen Lagebild des Bundeskriminalamts (BKA), das in einem sicherheitspolitischen Ausschuss vorgestellt wurde – bislang unter Verschluss. Es enthält ausschließlich Fälle mit nachgewiesener Täterschaft afghanischer Männer, die sich zwischen 2015 und 2025 in Deutschland aufhielten. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen.

Schon 2018 warnten Beamte des LKA in Bayern vor auffällig hoher Gewalt- und Sexualdelinquenz junger afghanischer Männer. Eine Analyse des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN) zeigte später: Afghanische Asylbewerber im Alter zwischen 18 und 30 Jahren sind – bezogen auf ihre Gruppe – statistisch signifikant häufigerwegen Sexualdelikten auffällig als Männer aus anderen Herkunftsländern.

Doch politische Konsequenzen? Fehlanzeige.

CDU in der Kritik – doch auch Ampel ignoriert das Thema

Zwar war es unter CDU-Führung, dass 2015 hunderttausende Menschen unkontrolliert nach Deutschland kamen – viele davon ohne Pass, ohne Identitätsprüfung, ohne Rückführungsstrategie. Doch auch die aktuellen Regierungsparteien in Berlin drücken sich um klare Worte.

„Die Wahrheit ist politisch nicht gewollt“, so ein anonymer Kriminalbeamter im Gespräch. „Jeder, der die Herkunft von Tätern anspricht, wird sofort in die rechte Ecke gestellt – und damit werden Tausende Opfer politisch entsorgt.“

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann weist die Kritik zurück und spricht von „bedauerlichen Einzelfällen“, die „nicht instrumentalisiert“ werden dürften. Doch aus den eigenen Reihen kommen andere Töne: Der frühere Innenminister Thomas de Maizière (CDU) gab zuletzt öffentlich zu, dass es „blinde Flecken“ in der Migrationskontrolle gab – vor allem bei allein reisenden Männern aus Krisengebieten wie Afghanistan.

Opfer leiden – Justiz überfordert – Täter oft straffrei

Viele der dokumentierten Missbrauchsfälle spielen sich in Milieus ab, die von Behörden nur schwer kontrollierbar sind: überfüllte Unterkünfte, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge ohne Betreuung, religiöse Parallelwelten, in denen Frauen und Kinder als „Besitz“ gelten. In mehreren spektakulären Verfahren wurden Täter verurteilt – doch ebenso häufig kam es zu Einstellungen, Freisprüchen oder Haftverschonung.

Ein besonders erschütternder Fall ereignete sich 2022 in Nordrhein-Westfalen: Ein damals 12-jähriges Mädchen wurde monatelang von einem 27-jährigen Afghanen sexuell missbraucht – obwohl dieser bereits wegen eines ähnlichen Delikts vorbestraft war. Abgeschoben wurde er nie.

Die betroffene Mutter: „Wir haben geglaubt, der Staat schützt unsere Kinder. Heute wissen wir: Er hat versagt.“

Experten fordern Tabubruch und ehrliche Debatte

Sicherheitsforscher und Integrationskritiker fordern nun ein Umdenken – weg von der Ideologie, hin zu Fakten. Der Soziologe Prof. Gunnar Heinsohn warnt: „Wir haben ganze Männermassen mit problematischem Frauen- und Sexualbild ins Land gelassen – ohne Auflagen, ohne Schulung, ohne Kontrolle. Die Folgen sind tragisch und leider nicht überraschend.“

Auch der Kinderschutzbund zeigt sich alarmiert und fordert verpflichtende Integrationsprogramme mit sexualpädagogischen Inhalten – sowie eine sofortige Abschiebung bei Sexualdelikten, auch wenn im Herkunftsland Verfolgung droht.

Fazit:

Zehn Jahre nach der Öffnung der Grenzen zieht Deutschland eine blutige und bittere Bilanz. Die politische Entscheidung von 2015 war ein humanitäres Signal – doch sie hatte verheerende Nebenwirkungen, über die lange geschwiegen wurde. 2164 missbrauchte Kinder sind keine Statistik. Sie sind Schicksale – in einem Land, das die Konsequenzen seiner Migrationspolitik nicht mehr kontrolliert.