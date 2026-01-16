HOTEL-RIESE AM ABGRUND – REVO-KETTE IN TRÜMMERN!

Diese Nachricht trifft Reisende, Mitarbeiter und Geschäftspartner wie ein Schock: Die bekannte Hotelkette Revo ist pleite! In Deutschland und Österreich stehen zahlreiche Häuser vor dem Aus, europaweit wankt ein ganzes Imperium. Was jahrelang als Erfolgsgeschichte verkauft wurde, entpuppt sich nun als finanzielles Desaster. Hinter den glänzenden Fassaden türmen sich Schuldenberge, und hunderte Angestellte bangen um ihre Jobs. Die Insolvenz wurde offiziell beantragt, das Unternehmen versucht sich verzweifelt in eine sogenannte Eigenverwaltung zu retten.

Die Revo Hospitality Group galt lange als aufstrebender Player der Branche. Mit großen Marken wie Hilton, Accor, Wyndham und Marriott im Portfolio wollte man den europäischen Markt erobern. Doch der rasante Expansionskurs wurde offenbar zum Bumerang. Laut Unternehmensangaben führten steigende Lohnkosten, höhere Mindestlöhne sowie explodierende Ausgaben für Mieten, Energie und Lebensmittel das Unternehmen immer tiefer in die Krise. Dazu kamen hausgemachte Probleme: Zu schnelles Wachstum, unübersichtliche Strukturen und teure Doppelgleisigkeiten. Was nach außen wie professionelles Management wirkte, droht nun in einem organisatorischen Chaos zu enden.

Die Geschäftsführung versucht, Zuversicht zu verbreiten und spricht von einer schnellen Sanierung. Man wolle den Betrieb stabilisieren und den Konzern bis zum Sommer wieder auf Kurs bringen. Doch Branchenkenner sind skeptisch. Zu groß seien die finanziellen Löcher, zu tief die strukturellen Probleme. Für Gäste bedeutet das Drama vor allem Unsicherheit: Buchungen stehen auf der Kippe, Services könnten eingeschränkt werden. Für Beschäftigte ist die Lage noch düsterer – viele fürchten Kündigungen und Standortschließungen. Der Glanz der Revo-Hotels ist verblasst, und ob er je zurückkehrt, steht in den Sternen.