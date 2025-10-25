Hubschrauber‑Fahndung! KOPFSCHUSS-SCHOCK VON RODGAU!

Rodgau/Weiskirchen – Blutiger Schock am S‑Bahn‑Parkplatz: Ein brutaler Vorfall hat am Freitagabend die sonst ruhige Gemeinde erschüttert: Auf dem Parkplatz vor der S‑Bahn‑Station in Rodgau‑Weiskirchen soll ein Unbekannter aus nächster Nähe mit einer Schreckschusswaffe auf einen 29‑Jährigen geschossen haben. Das Opfer, ein Mann aus Unterfranken, erlitt eine stark blutende Kopfverletzung und musste umgehend in ein Krankenhaus gebracht werden. Augenzeugen berichten von hektischen Szenen, Hilferufen und panischen Passanten, während die Rettungskräfte und die Polizei vor Ort alle Hände voll zu tun hatten.

Jagd im Dunkeln – Hubschrauber und Hundertschaft blieben erfolglos: Noch in der Nacht setzte die Polizei ein Großaufgebot in Marsch: Zahlreiche Streifen durchkämmten die Umgebung, ein Hubschrauber unterstützte die Suche aus der Luft – doch der mutmaßliche Schütze entkam offenbar unerkannt. Ob es sich um ein geplantes Treffen handelte oder die beiden Männer sich kannten, ist derzeit völlig unklar. Die Ermittler gehen von einem Fall gefährlicher Körperverletzung aus und prüfen Zeugenaussagen sowie Videomaterial aus dem Bereich der Station. Die Ungewissheit hinterlässt in der Anwohnerschaft ein mulmiges Gefühl: Wie sicher sind öffentliche Plätze noch, wenn so etwas mitten am frühen Abend passieren kann?

Fragen bleiben – Politik und Bürger fordern Antworten: Rodgau fordert nun schnelle Aufklärung und harte Ermittlungen. Anwohner und Pendler verlangen Konsequenzen und mehr Präsenz der Sicherheitskräfte an Brennpunkten wie S‑Bahn‑Parkplätzen. Die Polizei bittet dringend Zeugen, die Hinweise zum Täter oder zur Fluchtrichtung geben können, sich zu melden – jede Kleinigkeit könne entscheidend sein. Während der Verletzte medizinisch versorgt wird, bleibt die Ermittlungsarbeit die einzige Hoffnung, den Fall zu klären und potenzielle Gefährder aus dem Verkehr zu ziehen.