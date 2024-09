Hungen: Im REWE-Markt in Hungen kam es am Mittwoch, 25.09.2024, gg. 19.20 Uhr, zu Körperverletzungen mit 2 leicht verletzten Personen durch einen 43-Jährigen. Der Täter kooperierte nicht mit der Polizei und versteckte sich letztendlich im Markt. In einer intensiven Absuche des Objektes konnte der Täter durch Spezialkräfte in seinem Versteck aufgefunden und festgenommen werden.

Polizeipräsidium Mittelhessen