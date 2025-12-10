Impf-Debakel spitzt sich zu! Gelöschte Studie sorgt für Wirbel in Forscherkreisen!

Ein neuer Impf-Eklat lässt Wissenschaft und Politik aufhorchen! Eine internationale Forschergruppe hatte eine Studie veröffentlicht, in der angeblich modRNA-Spuren in menschlichem Gewebe nachgewiesen wurden – darunter in Blut, Plazenta und Sperma. Kurz nach Veröffentlichung :

Link: https://www.nature.com/articles/s41586-024-07219-0 verschwand die Arbeit plötzlich von der renommierten Plattform „Nature“. Jetzt kursiert sie nur noch im Internetarchiv – und das schürt Fragen und Spekulationen.

Während Fachleute zur Vorsicht mahnen und betonen, dass die Daten ohne Peer-Review nicht einzuordnen seien, wittern Impfgegner einen Skandal und reden von „Vertuschung“. Offiziell heißt es, die Löschung könne technische oder formale Gründe haben. Doch die ungewöhnliche Vorgehensweise sorgt für Misstrauen – zumal selbst zurückgezogene Studien meist online bleiben und mit Warnhinweis versehen werden.

Die Reaktionen im Netz überschlagen sich: Von „Zensur“ ist die Rede, aber auch von „Wissenschaft auf Abwegen“. Klar ist: Der Vorfall wirft ein grelles Schlaglicht auf das aufgeheizte Klima rund um Impfstoffe und Wissenschaftstransparenz. Ob es wirklich neue Enthüllungen gibt – oder nur heiße Luft – dürfte sich erst zeigen, wenn die Autoren der Studie selbst Stellung beziehen.