IMPF-SCHOCK AUS DEM WEISSEN HAUS! TRUMP RÜTTELT AN KINDER-SCHUTZ

Washington in Aufruhr! Donald Trump kündigt einen radikalen Kurswechsel bei Impfempfehlungen für Kinder an und sorgt damit landesweit für Entsetzen. Über seine Plattform lässt der Ex-Präsident verlauten, dass der Staat künftig nur noch einen stark eingeschränkten Kreis an Impfungen allgemein empfehlen soll. Der Schutzschirm für die Kleinsten werde neu gezogen – mit unklaren Folgen für Familien und Ärzte gleichermaßen.

Mediziner schlagen Alarm und warnen vor einer gefährlichen Signalwirkung. Wenn bewährte Impfungen aus der öffentlichen Empfehlung fallen, drohe Verunsicherung bei Eltern und ein Rückgang der Impfbereitschaft. Gerade Krankheiten, die lange als unter Kontrolle galten, könnten wieder zurückkehren. Kinderärzte berichten von besorgten Anrufen und wachsender Angst vor einem Rückfall in Zeiten, in denen vermeidbare Infektionen wieder Alltag waren.

Auch der Bruch mit der bisherigen Linie der Gesundheitsbehörden sorgt für Kritik. Fachleute betonen, dass Empfehlungen nicht politisch, sondern wissenschaftlich begründet sein müssen. Der neue Kurs könne das Vertrauen in Prävention erschüttern und das Gesundheitssystem belasten. Während Befürworter von mehr Freiheit sprechen, warnen Experten eindringlich: Der Preis dieser Entscheidung könnte am Ende von den Schwächsten bezahlt werden.