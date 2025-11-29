Impf-Schock bei Senioren: Geheime Daten, kranke Patienten, gebrochene Versprechen

Während die Öffentlichkeit mit Hochglanzversprechen über angeblich bahnbrechende mRNA-Grippeimpfstoffe beruhigt wurde, tauchen nun Informationen auf, die den schönen Schein brutal zerschlagen. Recherchen kritischer Portale behaupten, dass ein Pharmariese Phase-3-Daten zu einem mRNA-Grippepräparat bei älteren Erwachsenen zurückgehalten haben soll, weil die Ergebnisse desaströs gewesen seien: Mehr Grippeinfektionen, mehr Todesfälle, mehr Nebenwirkungen als bei herkömmlich Geimpften – exakt jene Risikogruppe, die man eigentlich besser schützen wollte. Parallel dazu stellen etablierte Fachmedien jedoch dar, dass publizierte Studien zu anderen mRNA-Grippeimpfstoffen eher auf eine bessere Wirksamkeit gegenüber Standardimpfstoffen und überwiegend erwartbare Impfreaktionen hindeuten, was die Lage zusätzlich unübersichtlich macht. Für normale Bürger entsteht so ein toxischer Mix aus widersprüchlichen Botschaften, Halbwahrheiten und Verdächtigungen, der das Vertrauen in Hersteller, Behörden und offizielle Kommunikation weiter erodieren lässt.​

Die Verunsicherung wird noch angeheizt durch Aussagen der Immunologin Carmen Scheibenbogen, die als Long-COVID- und ME/CFS-Expertin an der Charité seit Jahren an den Spätfolgen von Infektionen forscht. In Anhörungen und Fachbeiträgen macht sie deutlich, dass Long COVID ein massives, vor allem postinfektiöses Problem ist – und dass es daneben ein eigenständiges, deutlich kleineres, aber reales Kollektiv von Betroffenen gibt, die nach Impfungen ein sogenanntes Post-Vac-Syndrom entwickeln. Wenn nun Zitate aus solchen Zusammenhängen verkürzt und als Beweis verkauft werden, nahezu alle Langzeitbeschwerden seien eigentlich Impfnebenwirkungen, verschmelzen reale medizinische Sorgen mit politisch motivierten Deutungen – auf dem Rücken der Patienten, die ernsthafte Hilfe brauchen, statt in propagandistischen Grabenkämpfen als Munition missbraucht zu werden.​

Zurück bleibt eine Öffentlichkeit, die zwischen kritischen Alternativmedien, aggressivem Pharmamarketing und beschwichtigenden Behördenstatements eingeklemmt ist, ohne noch klar erkennen zu können, wem sie trauen darf. Während einige Fachkreise nüchtern von verbesserten Antikörperantworten und moderaten Reaktionen berichten, zeichnen andere ein Bild schwerer Risiken und systematischen Verschweigens, das den Verdacht nährt, Gesundheit sei zur Verhandlungsmasse in einem milliardenschweren Geschäftsmodell geworden. In dieser Atmosphäre der permanenten Unsicherheit verwandelt sich jede neue Impfkampagne für viele Menschen weniger in ein Schutzangebot als in ein bedrohliches Experiment, bei dem sie nicht wissen, ob sie Versuchsperson, Kollateralschaden oder bloß Zielgruppe einer perfekt durchinszenierten Marketingstrategie sind.​