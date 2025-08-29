INFLATION SCHIESST WIEDER HOCH! BÜRGER HABEN VON DER POLITIK DIE SCHNAUZE VOLL!

Berlin – Jetzt platzt vielen endgültig der Kragen! Nach Monaten der scheinbaren Entspannung meldet das Statistische Bundesamt eine schockierende Entwicklung: Die Inflation ist im August erstmals in diesem Jahr wieder gestiegen!

Die Teuerungsrate kletterte auf 3,1 Prozent – ein Anstieg, der Millionen Haushalten direkt ins Portemonnaie schlägt. Besonders betroffen: Lebensmittel, Energie und Mieten. Für viele Verbraucher bedeutet das: Noch mehr sparen, noch mehr verzichten – und noch weniger Vertrauen in die Politik.

Supermärkte schlagen drauf – und die Regierung schaut zu!

Der Einkauf im Supermarkt wird wieder zum Luxus. Obst, Brot, Käse, Butter – alles teurer! Und während die Preise steigen, bleibt der Lohn gleich.

„Ich kann mir mein Leben nicht mehr leisten“, sagt Rentnerin Helga B. (68) aus Gelsenkirchen.

„Die erzählen was von sinkender Inflation – und jetzt DAS?!“

Politik redet, Bürger zahlen

Während sich Minister und Experten in Talkshows über „temporäre Effekte“ und „globale Unsicherheiten“ auslassen, wächst draußen auf der Straße der Frust. Viele Menschen fühlen sich im Stich gelassen.

Ein Handwerker aus Thüringen bringt es auf den Punkt:

„Wir rackern uns den Buckel krumm – und was kriegen wir? Neue Steuern, höhere Preise und ein Klima-Gesetz nach dem anderen!“

Ampel in Erklärungsnot – Opposition wittert Aufwind

Die Bundesregierung verweist auf „internationale Faktoren“ – doch die Opposition schießt scharf. CDU, AfD und Linke werfen Kanzler Scholz und Finanzminister Lindner völlige Realitätsferne vor.

„Die Ampel hat jede Kontrolle verloren. Das Vertrauen ist dahin!“, poltert ein Unionssprecher.

Wut wächst – wie lange bleibt es friedlich?

Immer mehr Bürger zeigen offen ihren Frust – in Leserbriefen, in sozialen Netzwerken, auf der Straße. Proteste gegen Preiswahnsinn und Ampel-Chaos nehmen zu.

Die Stimmung im Land kippt. Und mit jeder neuen Rechnung wächst die Frage:

Wie lange machen die Deutschen das noch mit?