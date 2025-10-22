INGOLSTADT UNTER SCHOCK! – BLUT-ATTACKE AM GYMNASIUM: SCHÜLER (15) STICHT AUF 14-JÄHRIGEN KLASSEKAMERADEN EIN!

Ein ganz normaler Schultag in Ingolstadt – bis plötzlich alles eskaliert! In einem Gymnasium kam es am Mittwochvormittag zu einer unfassbaren Gewalttat: Ein 15-jähriger Schüler zog ein Messer und stach auf einen 14-jährigen Mitschüler ein. Lehrkräfte und Schüler schrien um Hilfe, Panik brach in den Gängen aus. Sanitäter und Polizei waren binnen Minuten vor Ort, das Opfer wurde mit schweren Stichverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Augenzeugen berichten von einem „plötzlichen Wutausbruch“ – der Angreifer soll völlig ausgerastet sein, nachdem es zuvor zu einem Streit gekommen war. „Es war wie im Horrorfilm“, sagt eine Schülerin, die die Tat miterlebte. „Alle rannten raus, manche weinten, andere standen unter Schock.“

Während Spezialkräfte das Schulgebäude sicherten und die Eltern alarmiert wurden, begann die Polizei sofort mit den Ermittlungen. Der Tatverdächtige wurde noch im Schulgebäude überwältigt und festgenommen. Ermittler sprechen von einer „gezielten Attacke“, die sich offenbar gegen das Opfer persönlich richtete. Ob Mobbing, Eifersucht oder ein Streit im Internet der Auslöser war, ist noch unklar. Die Kripo hat die Tatwaffe sichergestellt, die Spurensicherung arbeitete stundenlang in der Aula, während geschockte Lehrer versuchten, ihre Schüler zu beruhigen. Eltern fordern jetzt Konsequenzen: „Wie kann so etwas überhaupt passieren?“, fragt ein Vater. „Unsere Kinder sollen sicher in die Schule gehen können – nicht in Angst!“

In Ingolstadt sitzt der Schock tief. Schüler und Lehrer werden psychologisch betreut, der Schulbetrieb bleibt vorerst eingestellt. Der Vorfall wirft erneut ein grelles Licht auf die zunehmende Gewalt an deutschen Schulen – und die Frage, ob genug getan wird, um solche Eskalationen zu verhindern. Politiker zeigen sich bestürzt, doch viele Bürger haben das Vertrauen längst verloren. „Jeden Tag hört man von neuen Attacken – jetzt sogar in der Schule!“, sagt eine Mutter fassungslos. Die Stadt steht unter Schock, der Tatort – ein Gymnasium mitten in einem Wohnviertel – ist zum Symbol einer erschütternden Entwicklung geworden: Gewalt kennt längst keine Grenzen mehr, nicht einmal dort, wo Kinder eigentlich lernen und lachen sollten.